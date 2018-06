Abel Matutes y su hija no se retractan ante el juez de las descalificaciones vertidas contra Albert Prats

19/01/2010 - 15:32

El ex ministro Abel Matutes no se retractará de las declaraciones que lanzó contra el actual conseller de Movilidad, Albert Prats, en la pasada legislatura, cuando éste formaba parte del colectivo anti-autopistas. Matutes lo calificó de "mico" y le llamó "energúmeno".

IBIZA, 19 (EUROPA PRESS)

Esta mañana Matutes acudió a declarar a los juzgados de Ibiza por la querella que interpuso Prats en su momento a raíz de estas calificaciones en contra de Matutes y de su hija, Estela Matutes, ex consellera de Vías y Obras.

Ninguno de los Matutes quiso responder a las preguntas de la letrada de Prats hasta que no se ponga en marcha la querella que la anterior responsable del departamento de carreteras presentó contra Prats por agresión durante la celebración de las fiestas de Sant Jordi, en abril de 2007.

A su salida Abel Matutes no quiso hablar de esta cuestión y desviando la atención, se mostró más preocupado por el hecho de que Prats haya paralizado, a su modo de ver, algunos de sus proyectos como el del campo de golf en Platja d'en Bossa o el puerto deportivo de Es Viver, que hubieran ayudado a paliar la actual situación de crisis según el ex ministro.

Matutes consideró preocupante "los 12.000 parados" registrados en las Pitiusas y en referencia a su proyecto de campo de golf, espetó: "Lo que ahora sería un campo de golf con 10.000 almendros y olivos,y una protección para el Parque Natural de Ses Salines, se ha convertido en un vertedero debido a los obstáculos que Prats y sus colegas en el Consell de Ibiza han puesto a esos proyectos".

Por su parte, Estela Matutes declaró que no se retractará porque "nunca he mentido a la prensa y me mantengo en todo lo que he dicho", sentenció. La hija del ex ministro aprovechó para defender las carreteras que se pusieron en marcha cuando ella era consellera del ramo, y que motivaron las movilizaciones anti-autopista que llevaron al cruce de declaraciones con Albert Prats.

"Me siento orgullosa de las carreteras que hizo el Partido Popular en su momento y creo que no soy la única, que hay más gente que ahora que las ve, piensa lo mismo".

El abogado de los Matutes, Andrés Tuells, confió en que "pronto" se ponga en marcha la querella que presentó Estela Matutes por agresión contra Albert Prats.

Además de los Matutes, esta mañana también acudió a declarar a los juzgados Albert Prats, quien manifestó estar "actuando como parte perjudicada. "Espero que se retracten, porque no estoy buscando una indemnización, sólo quiero que se diga la verdad", remachó.

Prats recordó que además de la acusación de agresión y de calificarlo de "mico", también se dijo en su momento que era el responsable de "verter basura antidemocrática en el cerebro de los jóvenes" y que era una persona violenta que se dedicaba a amenazar.

Prats lamentó que "todavía hay mucha gente que se cree eso y de alguna manera me lo echan en cara, por lo que quiero que, de la misma forma que se hicieron estas acusaciones, totalmente infundadas, se aclare que nunca he agredido, ni he intentado agredir a esta persona -Estela Matutes- ni he hecho muchas otras cosas de las que se me ha acusado", apostilló.