Vic.- Tura rechaza la propuesta y cree que la solución pasa por políticas de integración

19/01/2010 - 18:07

La consellera de Justicia, Montserrat Tura, rechazó hoy la propuesta del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de negar el empadronamiento a los inmigrantes irregulares, y recordó que la solución pasa por políticas de integración e incorporación de estas personas.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

"La no incorporación en el padrón de estas personas no las hace desaparecer. No parece que la solución pase por no figurar en este listado", sostuvo en una conferencia sobre 'Derecho, mujer y política' que pronunció ante estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

Para Tura, se trata de un debate "más legal que social", a la espera de que el ministerio del Interior responda la instancia que le ha remitido el alcalde de Vic, el democristiano Josep Maria Vila d'Abadal, después de que el informe jurídico que solicitó al bufete de abogados Roca Junyent avalara la negativa a empadronar a los inmigrantes 'sin papeles'.

Recordó que Cataluña ha incorporado más de un millón de inmigrantes procedentes de muchos sitios y de situaciones económicas muy adversas en los últimos años, y "no es tarea fácil".

"Las personas tienen derechos por el solo hecho de ser personas, y así se ha reconocido en Cataluña. Se ha escolarizado a los niños, se ha garantizado asistencia sanitaria, y el hecho de no estar en un registro no tiene que provocar que a las personas no se las atienda como seres humanos", concluyó.