Rajoy se reúne mañana con Barroso para hablar de Haití y Presidencia española y el jueves se verá con el embajador EEUU

19/01/2010 - 19:44

El presidente del PP, Mariano Rajoy, se reunirá mañana con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, con el que hablará sobre la Presidencia española de la Unión Europea y las consecuencias del terremoto que ha devastado Haití. El jueves tiene previsto un encuentro con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomont, informaron a Europa Press fuentes 'populares'.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En concreto, el líder de la oposición mantendrá una cena con Barroso, que tendrá lugar en la sede nacional del Partido Popular, y a la que también asistirá el coordinador de Presidencia y responsable de Relaciones Internacionales del partido, Jorge Moragas.

El propio Rajoy hizo este anuncio en su página de Facebook: "Aunque todavía no lo he hecho público, mañana voy a cenar con el presidente de la Comisión Europea. Hablaremos de la Presidencia Europea y también, cómo no, de la tragedia en Haití".

Mariano Rajoy y Jose Manuel Barroso guardan una buena relación, puesto que ambos comparten la misma familia política, al ser miembros del Partido Popular Europeo (PPE).

EL JUEVES SE VERÁ CON EL NUEVO EMBAJADOR DE EE.UU.

Asimismo, está previsto que el presidente del Partido Popular mantenga un encuentro el próximo jueves con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomont.

Será la primera entrevista entre ambos, dado que Solomont llegó a España hace poco más de una semana. Solomont sustituye a Eduardo Aguirre, que abandonó su cargo hace casi un año, tiempo en el que la jefatura de la misión diplomática norteamericana en España ha estado vacante.