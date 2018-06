El PP rechaza la pitada a los Reyes y resalta más su presencia en el País Vasco

Madrid, 22 feb (EFE).- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha condenado de forma absoluta y tajante la pitada a los Reyes en la final de la Copa del Rey de baloncesto en Barakaldo pero ha resaltado el cambio de clima político en el País Vasco que ha propiciado la presencia del jefe del Estado en este acto.

De Cospedal ha hecho estas afirmaciones en una rueda de prensa en la que se ha referido asimismo al secuestro de tres cooperantes españoles en Mauritania, a la investigación de los atentados del 11 de marzo y al caso Faisán.

"Hay que extraer algo que es positivo. Precisamente porque ha cambiado el clima político en el País Vasco, este fin de semana, los Reyes estaban allí disfrutando de un partido", ha manifestado la número dos del PP quien ha insistido en que ésta debe ser la lección más importante a extraer de lo ocurrido ayer en Baracaldo (Vizcaya).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha referido también a esta pitada, que tuvo lugar mientras sonaba el himno nacional en el recinto Bizkaia-Arena, y la ha considerado "impresentable".

"Me parecen impresentables. Esos y los de Aznar el otro día, los insultos. Todo eso me parece absolutamente impresentable", ha manifestado Aguirre quien se ha referido así a la pitada que sufrió el ex presidente del Gobierno José María Aznar en la Universidad de Oviedo el pasado jueves.

En relación a los tres cooperantes españoles secuestrados en Mauritania, De Cospedal ha señalado que el PP no tiene "constancia oficial ni oficiosa" de que España haya pagado un rescate.

Ha reiterado que la postura de su partido, "como la de cualquier gobierno democrático de cualquier país del mundo", es que no se pueden pagar rescates ni negociar con terroristas y ha hecho hincapié en que el Gobierno debe hacer primero "lo posible" para lograr la liberación de los cooperantes "y, después, lo que corresponde a un estado de derecho, que es que se tiene que hacer respetar".

Preguntada por las informaciones que ha publicado el diario El Mundo respecto al explosivo utilizado por los terroristas en los atentados del 11-M, De Cospedal ha recordado que existen procedimientos judiciales abiertos y que su partido respetará "como siempre" su curso, con el fin de ayudar a que se conozca "toda la verdad".

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha dicho al Comité Ejecutivo Nacional de su partido que seguirá exigiendo que se investigue el caso Faisán, sobre el supuesto chivatazo policial a un miembro de la red de extorsión de ETA, y que, según ha indicado, "cada vez huele peor".

"Tengo la firme convicción de que el Gobierno está haciendo lo posible y los imposible, utilizando todas las estrategias a su alcance, para evitar que la opinión pública conozca lo que sabemos todos", ha asegurado Rajoy.

Posteriormente, De Cospedal ha dicho que su partido no va "a permitir" que se pueda archivar un caso de esta "trascendencia" por lo que, como parte interesada en el proceso, pedirá que se practiquen "cuantas pruebas sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos", además de exigir explicaciones al Gobierno en el Parlamento.