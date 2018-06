Cospedal niega un acuerdo con Álvarez-Cascos para que sea candidato en Asturias

Agencias 22/02/2010 - 16:38 Comentarios

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró hoy que la dirección nacional del partido no ha mantenido "ninguna conversación" con el ex vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos sobre su candidatura al Gobierno de Asturias, una cuestión que decidirán los 'populares' del Principado "en colaboración con el PP nacional".

En rueda de prensa hoy en Madrid, Cospedal fue preguntada acerca de si Cascos había trasladado a la dirección nacional de su partido un interés por volver a la política en Asturias. "No hemos tenido ninguna conversación a ese respecto, de ningún tipo", respondió la secretaria general.

De Cospedal no quiso dar su opinión sobre la posibilidad de que Cascos sea finalmente candidato e insistió en que el PP nacional no ha tratado la cuestión. "No hemos tenido ninguna conversación", reiteró. "No puedo interpretar por qué ha salido esa noticia o deja de salir. Será el PP de Asturias, en colaboración con el PP nacional, quien decida quién es el candidato al Principado", zanjó.