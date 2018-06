Tabaré Vázquez se despide de la región apoyando la unidad de Latinoamérica

Playa del Carmen (México), 22 feb (EFE).- El presidente saliente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se despidió hoy de los otros mandatarios de la región con un emotivo discurso en la Cumbre del Grupo de Río el que apoyó la idea de crear una nueva institución que acerque más a los países de la región.

Vázquez, que el próximo 1 de marzo entregará el mando a José Mujica, tomó la palabra tras el discurso de inauguración del presidente mexicano, Felipe Calderón, y aseguró que deja el cargo "sin nostalgias", en la medida en que la transición política es algo normal en la democracia uruguaya.

El gobernante uruguayo precisó, en una intervención que no fue televisada y a la que solo tuvieron acceso invitados especiales, que "la integración no es una tertulia entre buenos vecinos, pero tampoco puede ser un archipiélago de siglas o una sucesión de cumbres a modo de torneo de alpinismo diplomático".

Uno de los objetivos centrales de la reunión que se inició hoy en el hotel Grand Velas, ubicado en el distrito turístico de Playa del Carmen, cerca de Cancún, es discutir la viabilidad de un nuevo organismo que integre a todos los países de Latinoamérica en un solo mecanismo, y que sustituya al Grupo de Río y a la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC).

En el proceso de integración de la región "no hay atajos ni milagros" y la unidad "no se resuelve, no se dicta, es una construcción colectiva, pertinaz, y en la cual si bien tenemos mucho por hacer no partimos de cero", argumentó.

A juicio de Vázquez, que lució una camisa blanca, a diferencia de la mayor parte de mandatarios que vistieron guayaberas, "nadie duda" que hacer "efectiva" la integración latinoamericana requiere una nueva "institucionalidad".

El nombre que pueda tener el nuevo organismo "es lo de menos", "lo importante serán los resultados", dijo.

El presidente, médico oncólogo de profesión, indicó que hay que partir del supuesto de que "ninguna organización es buena para hacer todo, y que cada una de ellas tiene que hacer lo que pueda hacer mejor".

Igual como sucede "con los organismos vivos, ha de haber cierto equilibrio homeostásico entre ellas (las instituciones internacionales)", apuntó, en una clara alusión a los que pretenden crear una organización latinoamericana que sustituya a la Organización de Estados Americanos (OEA), excluyendo en el proceso a Estados Unidos y Canadá.

Son necesarias "acciones concretas, que las hay por cierto, pero que tienen que multiplicarse y redundar en beneficios tangibles para nuestros pueblos", señaló.

"En política lo sustantivo no es lo que los políticos decimos sino lo que la ciudadanía y nuestros pueblos viven", concluyó Vázquez, quién recibió una ovación de pie de todos los mandatarios presentes en la cita.

El presidente de México, Felipe Calderón, hizo finalmente un reconocimiento a la trayectoria de Vázquez y le obsequió una placa de plata mexicana, lo que Vázquez agradeció con un abrazo.