Patxi López no ve trasladable a Cataluña el pacto PSE-PP de Euskadi

Barcelona, 22 feb (EFE).- El presidente del gobierno vasco, Patxi López, ha considerado esta noche en Barcelona que el pacto de gobierno entre el PSE y el PP que le permite gobernar en el País Vasco no es trasladable a la realidad catalana "porque la situación en Euskadi es excepcional".

El lehendakari, que ha pronunciado esta noche una conferencia en el Círculo Financiero de La Caixa bajo el título de "Euskadi solidaria, sostenible y competitiva", se ha referido en el posterior coloquio a las situaciones políticas del País Vasco y de Cataluña, y ha asegurado que no son comparables.

López se ha pronunciado sobre esta cuestión como respuesta a la pregunta que le ha planteado el locutor de radio Luis del Olmo de si durante la entrevista que ha mantenido hoy con el presidente de la Generalitat, José Montilla, le ha aconsejado a este último un acuerdo PSC-PP para gobernar Cataluña.

López ha respondido que no, "porque yo no soy quién para dar consejos a nadie, sobre todo cuando hablamos de realidades distintas que precisan soluciones distintas", y ha recalcado que "la situación en Euskadi es excepcional" y "no se parece en nada a la catalana".

A pesar de ello, el presidente vasco se ha mostrado partidario de que para afrontar la crisis se generen "espacios de entendimiento" entre partidos y gobiernos ideológicamente alejados.

En la conferencia, López ha considerado que la política de Euskadi "ya no camina por los derroteros de crispación y de confrontación permanente" que había años antes.

"Hoy el debate es más sereno -ha indicado- y hemos pasado de una Euskadi conocida por sus conflictos a una Euskadi envidiada por su forma de hacer política en el Estado Español, un oasis en medio del desierto de la crispación en el que se mueve hoy la política en España".

Aunque ha admitido que "el drama más oscuro, el terrorismo de ETA, aún no ha terminado", López ha asegurado que "poco a poco estamos ganando la batalla", y "no vamos a permitir que ETA nos condicione" la vida política.

Después de recordar que cuando él accedió a la presidencia vasca mediante el pacto PSE-PP "hubo algunos que nos negaron toda legitimidad democrática, y hablaban de golpe de estado institucional", Patxi López ha apuntado que "hoy podemos decir que hemos sido capaces de cambiar radicalmente esta realidad".

"Hemos abandonado el conflicto permanente, aunque todavía queda mucho por hacer", ha añadido, porque "la pervivencia del terrorismo es un ataque a la libertad y terminar con ETA es una prioridad".

"Nuestro objetivo -ha indicado ante la atenta mirada del presidente de La Caixa, Isidre Fainé- es sumar las diversas identidades, y garantizar la convivencia".

En la parte final de su conferencia, López ha defendido la necesidad de "un contrato social entre vascos" que incluya "compromisos individuales y colectivos" en un ejercicio de "corresponsabilidad" ante la situación de crisis económica.

Respecto a las consultas populares que se realizan en Cataluña sobre la independencia, Patxi López se ha mostrado en desacuerdo, porque "lo que hay que hacer es buscar un proyecto para compartir, y no buscar permanentemente divisiones".

Instantes antes de entrar en el auditorio de La Caixa, el lehendakari ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que "hay que dejar de hacer interpretaciones" a las declaraciones y documentos que surgen del entorno abertzale.

"La realidad -ha apuntado- es que todas las detenciones de presuntos miembros de ETA indican que quieren seguir cometiendo asesinados y atentados".

Esta tarde el lehendakari ha visitado por primera vez el Palau de la Generalitat para reunirse con el presidente catalán, José Montilla, con el que ha coincidido en que el País Vasco y Cataluña pueden recuperarse antes que otras comunidades de la crisis.