La Cumbre de Gobiernos Locales homenajea a Maragall y otros a alcaldes europeos

Barcelona, 22 feb (EFE).- La Cumbre de Gobiernos Locales que se celebra esta semana en Barcelona ha rendido hoy homenaje a siete alcaldes europeos, entre los que figuraba el ex alcalde de Barcelona y ex presidente catalán, Pasqual Maragall, quien ha declarado ser partidario de "sólo dos cosas: mi ciudad y Europa".

Maragall ha justificado sus palabras porque "las naciones y los estados son una cosa más distante" para la ciudadanía, en referencia a su etapa como presidente de la Generalitat, y porque la Unión Europea es la unión que "nos hace relativamente fuertes" frente a otras potencias internacionales, como los Estados Unidos.

El ex presidente catalán, que ahora preside la fundación Catalunya-Europa, ha confesado que el himno que canta "con más ilusión" es el himno de la UE porque es el "de todos".

Maragall ha considerado que el homenaje no era merecido porque los alcaldes presentes "estábamos obligados a hacer lo que hicimos".

En un acto titulado "Construyendo Europa desde las ciudades: alcaldes que han hecho historia", celebrado en el Museo Marítimo de Barcelona, la Diputación de Barcelona, organizadora de la Cumbre, ha homenajeado varios ex alcaldes europeos de algunas de las principales ciudades del continente.

Esta Cumbre, que se ha inaugurado hoy en la capital catalana y que se alargará hasta el miércoles, girará entorno al papel de las ciudades y entes locales en la Unión Europea, en especial tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que prevé un papel más activo de las administraciones municipales en la construcción europea.

Entre los homenajeados también había, aparte de Maragall, los ex alcaldes de varias ciudades europeas: Jorge Sampaio, ex alcalde de Lisboa, Francesco Rutelli, ex alcalde de Roma y Pierre Mauroy, ex alcalde de Lille (Francia).

Tres homenajeadas más, Dora Bakoyannis, ex alcaldesa de Atenas, Ritt Bjerregaard, ex alcaldesa de Copenague y Hilde Zach, ex alcaldesa de Innsbruck (Austria), no han podido acudir al evento, aunque todas ellas han enviado mensajes de agradecimiento.

Los cuatro alcaldes han coincidido en señalar su actividad al frente de sus respectivos ayuntamientos como una de las más gratificantes de sus carreras políticas por la proximidad en el trato con los ciudadanos, y han defendido el papel de los municipios y de la UE como instituciones imprescindibles para el establecimiento de una Europa más democrática.

En el acto también han estado presentes el presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, quien ha defendido "el trabajo en red" entre administraciones para mejorar la eficiencia del servicio público, y el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu.

Hereu ha destacado las "trayectorias emblemáticas" de los cuatro ex alcaldes presentes en el evento, a los que ha calificado de "grandes alcaldes y grandes europeístas".