AMPL- El PP amenaza con ir a la Fiscalía Anticorrupción si Bono no da explicaciones "contundentes" sobre su patrimonio

26/04/2010 - 15:34

González Pons critica el "silencio clamoroso" que está manteniendo el presidente del Congreso

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, anunció hoy que los 'populares' acudirán a la Fiscalía Anticorrupción, "por el bien de todos", si el presidente del Congreso, José Bono, no ofrece explicaciones "contundentes" sobre su patrimonio. Además, criticó el "silencio clamoroso" que ha mantenido el ex ministro ante las informaciones que se están publicando cuando, a su juicio, "cualquiera habría salido ya a desmentirlas"

En rueda de prensa en la sede nacional, tras la reunión del Comité de Dirección, González Pons recordó que Bono "no es un diputado más", por lo que le exigió que aclare los datos hechos públicos sobre un patrimonio "oculto" y que "es difícil de explicar con lo que se gana en política".

"Estamos convencidos de que aún puede explicarse, por eso le exigimos un desmentido contundente y una explicación convincente --sostuvo--. Y si no lo hace estamos obligados a dar cuenta a la Fiscalía de los asuntos que se están publicando y, en su caso, a la Fiscalía Anticorrupción para que por el bien de todos zanjen esta cuestión".

"NO ES UN DIPUTADO MÁS"

El responsable de Comunicación del PP insistió en el argumento de que que Bono es el "diputado por excelencia" de la Cámara Baja y añadió que si a cualquier parlamentario se le tiene que exigir transparencia, "aún más" al presidente del Congreso, porque "representa a todos".

Por eso, criticó el "silencio sonoro y clamoroso" que está manteniendo a raíz de las informaciones que están publicando los medios de comunicación acerca de que posee un patrimonio "difícil de explicar". A su juicio, "cualquiera habría salido ya a desmentirlas". Es más, señaló que si se hubieran hecho este tipo de imputaciones a otro diputado, habría presentado una querella o convocado de inmediato una rueda de prensa

Dicho esto, volvió a reclamar a Bono que comparezca públicamente cuanto antes para dar una aclaración "definitiva". Según dijo, el PP no pone plazo para esas explicaciones porque "no es cuestión de coaccionar a nadie". "Al contrario, lo normal es que lo desmienta de inmediato, porque es muy grave pero si anuncia que tiene intención de desmentirlo, nosotros no vamos a presionarle porque lo importante es que lo desmienta, que salga a la palestra pública", recalcó.

IR A LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DEL DIPUTADO

Al ser preguntado por qué no pidieron esas explicaciones en la reunión que hace una semana celebró la Mesa y Junta de Portavoces, señaló que esa reunión no era el órgano para hacerlo porque en la Junta no hay "luz y taquígrafos". También le recomendó ir a la Comisión del Estatuto del Diputado -sus deliberaciones tienen carácter secreto-- a dar una "explicación contundente".

Finalmente, González Pons señaló que se trata de un "caso especial" porque es el presidente del Congreso de los Diputados y "no hay forma de controlarle" como se hace con el presidente del Gobierno y sus ministros. "Es el presidente de todos y por eso debe tener particular cuidado. Debe ser más que los demás porque nos representa y lo que se exige a cualquiera, se le debe exigir el doble a él", aseveró.