Basagoiti dice que se están "batasunizando" los actos a favor del juez Garzón

Esta bien esto de en cuanto algo no me gusta digo que es obra de proetarras y batasunos y paso acto seguido a hablar de la libertad y de la democracia.



Este tio es un cuentista. Tiene mucha memoria para las victimas del terrorismo (eso esta bien), y un olvido muy facil para las victimas del franquismo ( y eso esta muy mal porque son dos caras de la misma moneda).



Esta es la democracia que quieren algunos. Se apropian de la palabra libertad cuando no les importa demasiado la misma.



Este y sus antepasados seguramente vivieron demasiado bien en tiempos de Franco cuando hablaban con igual pasion de la cruzada que lo que hablan hoy de la linbertad.