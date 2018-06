Basagoiti atribuye al "desconocimiento profundo" el recurso contra el blindaje del Concierto Económico vasco

26/04/2010 - 20:47

Advierte de que se están "batasunizando" los actos de apoyo al juez Baltasar Garzón

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, enmarcó hoy el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica que blinda el Concierto Económico Vasco, que el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, va a presentar ante el Tribunal Constitucional, en el "desconocimiento profundo" de lo que es el Concierto Económico.

"En el fondo de la cuestión, respetando profundamente a mi compañero de La Rioja, es que en el conjunto de la opinión pública no se tiene ni puñetera idea de lo que son las Diputaciones Forales", manifestó Basagoiti, en declaraciones a Onda Cero.

Según indicó, "en el resto de España no se conoce que hay unas instituciones locales, provinciales, que tienen capacidad normativa, que hacen impuestos...". "Lo que me he encontrado en los últimos meses es un desconocimiento profundo de lo que estamos hablando con esto del Concierto Económico, los Derechos Históricos y la Foralidad", agregó.

Tras señalar que no comparte con Pedro Sanz "lo de desleal", afirmó que lo entiende, ya que él tiene que defender La Rioja. "No se trata de una competencia desleal ni ilegal. Es profundamente constitucional el Concierto Económico y recuerdo que dentro del PP hay orígenes profundamente foralistas", explicó, para añadir que "es una organización diferente, distinta. No es ni mejor, ni peor. No es un demonio, una cosa insolidaria, ni una cosa que sirva para agredir a ninguna comunidad limítrofe".

GARZÓN

Por otra parte, el líder de los populares vascos lamentó que "en algún tipo de mensajes y de actuaciones se denota demasiada radicalidad y muchísimo extremismo" y se mostró preocupado por lo que está viendo estos días en torno al juez Garzón.

"Se están batasunizando los actos, al menos en la escenografía. Yo siempre he creído que un lehendakari, un juez, un concejal, una periodista o un obrero de la construcción tienen que ser iguales ante la ley. Y eso es lo que está faltando en ese debate", indicó.

En este sentido, dijo que no cree que todo lo que haya hecho Garzón "esté mal". "Yo le seguiré reconociendo a Garzón que fue el primero que metió mano en temas tan cruciales para el País Vasco como es la financiación de ETA. Pero uno, por muy importante que sea o por muy estrella que tenga, tiene que estar sometido a la ley. Él y cualquiera", añadió.

Preguntado por la respuesta del presidente de su partido, Mariano Rajoy, ante los casos de corrupción, Basagoiti aseguró que "lo ha hecho muy bien". "Le dan bofetadas por todos los lados, pero al final Rajoy, con mano izquierda, tiene un partido donde las personas que están imputadas no están al frente de sus cargos institucionales ni de partido. Hay gente que no puede dar lecciones de nada, pero a mí me fastidia más la corrupción dentro de mi partido", agregó.