El PSOE culpa al PP de torpedear el texto

26/04/2010 - 23:55

El secretario de Política Institucional y Autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías, respaldó este lunes la decisión del presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda, de retirar el proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha y acusó al PP del fracaso de este Estatuto, de la situación de bloqueo en torno al catalán y de la no renovación del Tribunal Constitucional.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial, se expresó así durante unas jornadas del PSOE sobre la presidencia española de la UE en el Senado y, tras poner de relieve que el Gobierno ha aprovechado el semestre para promover la "dimensión territorial" en la UE, pasó a destacar que "política territorial bien hecha" es también "la que ha hecho hoy el compañero Barreda".

Así, calificó su actuación de "muestra de seriedad, coherencia y rigor" y achacó a "peleas entre dirigentes del PP" que no haya visto la luz un Estatuto "que no sólo garantizaba agua para Castilla-La Mancha sino que no la negaba ni mucho menos a los agricultores de Murcia y de Alicante.

Zarrías reprochó también al PP que recurriera ante el Tribunal Constitucional el Estatuto catalán --sobre el que el tribunal sigue sin dictar sentencia-- y que impidiera la renovación de este órgano con "sectarismo" al presentar sólo dos candidatos y no varios, a través de las comunidades autónomas, "como ocurre a los equipos malos que intentan ganar en los despachos lo que no ganan en el campo". En otro momento, afeó asimismo a los 'populares' que llamen "a la rebelión fiscal", que "renieguen" del pacto educativo.

Entrando en los asuntos europeos, los socialistas criticaron asimismo al PP y a su presidente, Mariano Rajoy, por cuestionar el mecanismo de ayudas a Grecia, algo que Zarrías calificó de "mezquino" después de que España haya recibido a menudo la solidaridad europea.

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, enmarcó esas dudas de Rajoy en la "falta de compromiso y de ambición política que tiene la derecha española con el proyecto europeo", que "disimula en las formas pero cuestiona el fondo".

Pajín dejó claro que no le sorprende esta actitud del PP porque "son los mismos que no creyeron en su día en Europa y no tienen ningún inconveniente en poner una y otra vez en cuestión la validez y la fortaleza de las instituciones europeas". "Lo hacen con nuestro propio país, cómo no lo van a hacer con la UE", añadió.

PAJÍN: EL PP TIENE "MUCHA CARADURA"

En este punto, aprovechó para decir que los dirigentes del PP tienen que "tener mucha caradura" para decir que las instituciones española están en peligro --por las manifestaciones de apoyo a las víctimas del franquismo-- y al mismo tiempo "poner en cuestión" el trabajo de jueces, fiscales y policías "cuando investigan sus casos de corrupción".

De este modo, ante la "falta de ambición" europeísta que dijo ver en Rajoy, Pajín llamó a socialistas a "esforzarse" para "tirar del carro" de la UE y, además, explicar a los ciudadanos los beneficios de la UE y de la presidencia española.

Algo similar había dicho poco antes el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso: "La presidencia española tiene que seguir siendo tan buena como hasta ahora, pero creo que tenemos que hablar un poco más de lo buena que está siendo", dijo a los parlamentarios nacionales y autonómicos reunidos en el Senado.

Alonso destacó además que la presidencia española está siendo una "presidencia fuerte" entre otras --anteriores y posteriores-- que corresponderán a países pequeños, "por lo tanto en la jerga comunitaria, presidencias débiles previsiblemente".

Los dirigentes socialistas incidieron en que Europa debe caminar hacia convertirse en un "actor político de primera magnitud", principalmente en política exterior, en política de Justicia e Interior y, especialmente, en política económica.

ALONSO: LA UE DEBE IMPONER SU REGULACIÓN FINANCIERA

De hecho, Alonso destacó que si Europa "realmente quiere ser alguien en el mundo tiene que imponer sus criterios de regulación" del sistema financiero en el panorama internacional. El portavoz se declaró "conmovido" por la decisión de la UE de ayudar a Grecia ante su difícil situación económica y recalcó que, si no se hubiera hecho así, se habría perdido "casi todo el sentido que anima a la UE".

Pajín hizo un "balance tremendamente positivo" de la primera mitad de la presidencia española y llamó a "cambiar al chip" y a no presentar a la UE como una excusa para políticas restrictivas y destacar y ser "altavoz" de que la UE que ha sido capaz de garantizar nuevos derechos, como la cooperación contra el terrorismo y el crimen

Eso sí, admitió que a España le ha tocado presidir la UE en un momento de "bastantes hándicaps", no sólo por la crisis económica sino también por que le ha tocado "ensayar" y "limar" el nuevo marco institucional, el Tratado de Lisboa y la entrada en escena de los nuevos cargos permanentes.

No obstante, destacó que esta fue la voluntad del Gobierno español que, de hecho, le está pareciendo "demasiado lenta" la puesta en marcha del nuevo sistema. "Todavía nos parece poco sólido lo que hemos construido hasta aquí", añadió.

Pajín abogó por una Europa "progresista" para construir una nueva arquitectura financiera que ponga sobre la mesa gravámenes que eviten la especulación y la eliminación de los paraísos fiscales.

Por último, la portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, que clausuró las jornadas, proclamó el orgullo europeísta de los socialistas y acusó a los 'populares' de populismo y les acusó de propugnar una "renacionalización" tanto de las políticas europeas como de las transferidas a las comunidades autónomas.