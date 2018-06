Ignacio González manifiesta que "la sesión organizada por Chaves y Montilla es una vergüenza"

Fuenlabrada, 25 may (EFE).- El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha manifestado hoy su disconformidad con la reunión en el Senado para desbloquear la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña y ha dicho que "lo que han organizado Chaves y Montilla es una vergüenza".

Ayer, el presidente catalán, José Montilla, consiguió que la renovación del TC se reactive en el Senado al lograr que el PSOE y la Entesa pidan la convocatoria de la Comisión de Nombramientos.

Montilla compareció ayer en la Comisión General de las Comunidades Autónomas para intentar forzar, en cumplimiento del mandato del Parlamento catalán, la renovación del TC, a fin de desbloquear la sentencia del Estatut.

Tras indicar que "la Comisión de Nombramientos es la que debe desbloquear los nombramientos del Constitucional", González ha opinado que "para eso no hace falta reunir a nadie", en alusión al encuentro en el Senado al que no acudió ningún presidente del PP ni ningún representante de La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra.

En su participación en la primera edición de los "Encuentros en Comunidad", organizados por el PP de Madrid, que se han celebrado hoy en Fuenlabrada, el vicepresidente madrileño ha opinado que "el Tribunal Constitucional está tirando por tierra cualquier crédito que le pudiera quedar con el tema del Estatut".

González ha destacado que "tras cuatro o cinco años" esperando para que el TC resuelva el recurso contra el Estatut, ahora el fallo "depende de cómo se configure el equipo".

Ignacio González ha manifestado que "si queremos un Tribunal Constitucional independiente no podemos seguir con este espectáculo. No puede valer o no la resolución del Tribunal dependiendo de si la composición de este Tribunal es favorable a unos o a otros".