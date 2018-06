Estatut.- CiU llevará al Congreso la reforma del TC para que no pueda sentenciar el Estatut

25/05/2010 - 15:52

El presidente de CiU, Artur Mas, consideró hoy insuficiente la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), y anunció que su partido llevará al Congreso en los próximos días la propuesta de modificación de la Ley orgánica del Alto Tribunal para que no pueda sentenciar sobre el Estatut.

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Lo dijo en rueda de prensa, tras la comparecencia ayer de Montilla ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas, presencia que Mas avaló pero que desmereció si el objetivo fue sólo pedir la renovación del TC.

"Si en Cataluña sólo hubiéramos planteado esta estrategia para pedir la renovación del TC no hubiéramos apoyado ni organizado la ofensiva de estas últimas semanas", aseguró Mas, quien así se lo trasladó a Montilla.

Este no es el camino, advirtió Mas, porque la simple renovación puede conllevar que se nombren nuevos magistrados "que sean igual o incluso más contrarios" al Estatut que los actuales.

Echó de menos, así, que el presidente de la Generalitat defendiera en la Cámara Alta el contenido entero de la resolución del frente catalán, que va "mucho más allá". Por ello, utilizarán todas las vías para conseguir su objetivo: que el TC no pueda sentenciar.

Avanzó así que CiU, de manos de su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran, entrará en los próximos días la propuesta de reforma de ley en el Congreso y en el Senado, y emplazó a los socialistas a apoyarla. "Para aprobar esta modificación es suficiente con sus votos, no hacen falta los del PP", recordó.

Replicó así la apelación al sentido común de los magistrados del TC que hizo esta mañana Montilla, que enmarcó dentro de "una fase contemplativa y de gesticulación" del presidente de la Generalitat, a quien emplazó a pasar a la acción.

"El mejor aviso para los magistrados es entrar en el Congreso una ley para modificar el funcionamiento del TC para que puedan sentenciar sobre estatutos refrendados. Esto sí que es un aviso en toda regla, no es apelar al sentido común", exclamó.

Tras confiar en que su iniciativa tendrá el apoyo de ERC e ICV, aseguró que si el PSC no tiene grupo parlamentario propio en el Congreso es su "problema", pero que no deben impedir que CiU actúe en las Cortes en favor de los intereses catalanes.

Por otra parte, destacó que no tiene constancia de que Montilla y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compartieran recientemente una comida para hablar del Estatut. "No tenía constancia ni de esto ni de que Montilla decidió ir al Senado unilateralmente sin dar más explicaciones. De la cena no sé nada, no me invitaron ni a los postres ni al café", concluyó.