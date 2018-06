A Mockus no le importa que digan que es el candidato preferido de Chávez

Buenos Aires, 25 may (EFE).- Al candidato presidencial del Partido Verde colombiano, Antanas Mockus, no le importa que sus rivales lo señalen como el "preferido" del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, según una entrevista publicada hoy en Argentina.

En sus declaraciones al diario Clarín, Mockus apuntó además que "la tecnología, como Facebook y Twitter" y "la cooperación" con cuatro ex alcaldes han sido los factores que le han situado como uno de los dos favoritos a ganar los comicios de este domingo.

"No me importa que para atacarme ahora digan que entre algún otro candidato que Chávez odia, me prefiere a mí. La relación entre países vecinos traspasa el grado de simpatía o antipatía de sus presidentes", subrayó.

Mockus está empatado técnicamente con Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa del actual presidente, Álvaro Uribe, y mantiene un duro enfrentamiento verbal con Chávez.

"En mi gobierno cultivaré el respeto y haré uso de las herramientas que nos da la diplomacia para llevar unas buenas relaciones", agregó.

Mockus aseguró que tendrá "tolerancia cero" si Chávez se entromete en los asuntos colombianos, porque cree que Colombia "trazó un rumbo y es el correcto".

"Venezuela traza el rumbo que le parezca, pero la base aquí es el respeto. Hay múltiples caminos que un país puede tomar sin intentar entrometerse en el camino del otro, sin buscar invadir el sendero del vecino, para llegar más rápido a la que considera la meta", comentó.

El candidato del Partido Verde sostuvo que "no existe camino diferente que el del entendimiento" ya sea que esto "le guste o no a los dirigentes colombianos y venezolanos".

Por otra parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) "deberían aprovechar lo que resta" del Gobierno de Álvaro Uribe para "negociar con él, porque mientras permanezcan fuera de la Constitución tendrán más opciones de conseguir un acuerdo con él que conmigo", opinó.

"En mi gobierno, o se pasan del lado de la Constitución y ahí vemos lo que tengamos que negociar, o la misión del estado no es otra que derrotarlas", advirtió Mockus, para quien hay que buscar "resultados sin caer en los excesos del pasado" porque "el fin no justifica los medios".

"Ganarle la guerra a las FARC de manera limpia es cuatro o cinco veces más costoso que hacerlo con métodos turbios, pero hay que hacerlo así, dentro de la legalidad", apuntó.

Mockus aseguró además que él "no hubiera ordenado" el ataque del 1 de marzo de 2008 a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano.

"Yo no hubiera ordenado ese ataque, aunque el resultado pueda generar cierto alivio a quienes están dentro de la legalidad. Creo que Colombia violó las normativas internacionales y frente a eso vamos a terminar pagando un costo", puntualizó.

"Si hubiese estado en mis manos, yo no ordeno el ataque. Me voy a Quito y le presento al presidente Rafael Correa todas las evidencias sobre la presencia del (comandante) 'Reyes' allí y lo enfrentamos juntos", sostuvo el aspirante a la presidencia colombiana.