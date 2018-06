AMPL.-Castro se atribuye la "corrección" del Gobierno y el PP critica que defienda al Ejecutivo y no a los ayuntamientos

Desacuerdo en la FEMP por la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse a partir de enero de 2011

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, se atribuyó hoy el mérito de la "corrección" anunciada esta mañana por el Gobierno, en relación a la prohibición de recurrir al crédito recogida en el Real Decreto-Ley 8/2010 para los ayuntamientos, al afirmar que el Ejecutivo vio razonable dicha rectificación "tras la intervención de la FEMP" en la reunión mantenida ayer por ambos.

Sin embargo, durante la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, celebrada esta mañana, los representantes de los distintos grupos políticos no llegaron a un acuerdo sobre la rectificación de la misma anunciada por el Gobierno.

Mientras los representantes 'populares' se opusieron a la medida y exigieron que las corporaciones locales tengan la posibilidad de solicitar créditos "al menos durante el año 2011", el presidente de la institución reclamó mantener "una actitud de Estado" y pidió que el bienestar de la ciudadanía esté "por encima de un puñado de votos o de querer llegar a la Moncloa".

Castro, que consideró que el problema que "tenía la FEMP ayer está resuelto hoy" con la corrección, porque "permite que en 2010 no haya absolutamente nada que impida que los ayuntamientos puedan desarrollar sus presupuestos, obras y políticas sociales", reveló asimismo que "no" tuvo constancia de las medidas hasta "ayer", cuando "se empezó a trabajar", conocidos ya "el decreto y las medidas aplicadas en el Parlamento".

En este sentido, el presidente de la Diputación de Zamora y portavoz del PP en la FEMP, Fernando Martínez Maillo, manifestó que las medidas previstas en el Real Decreto "son una auténtica barbaridad" y "una decisión injusta, adoptada con nocturnidad y alevosía", que afectará a numerosas obras que cuentan con fondos de la UE y cuyo gasto es "plurianual", suponiendo la imposibilidad de endeudamiento la pérdida de los mismos.

"Piensen que hubo un error no sólo en el contenido sino también en las formas. Ni en el Consejo de Ministros, ni en la rueda de prensa posterior al consejo, ni en el Congreso de los Diputados, y tampoco el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el mitin de Elche, delante de todos los alcaldes, tuvo la valentía y el coraje de anunciar una medida tan injusta, desproporcionada y brutal para las corporaciones locales", expuso.

PP: "RECTIFICACIÓN TOTAL"

Por ello, Martínez reclamó al Ejecutivo "una rectificación total", considerando que lo acontecido esta mañana ha supuesto "una nueva rectificación, que demuestra la ausencia absoluta de planificación por parte del Gobierno y que es una chapuza más". "Pedimos que se realice una corrección de acuerdo al año 2011" porque "estábamos muertos ayer, hoy estamos moribundos y, si se mantiene esta decisión, estaremos todavía peor en el futuro", valoró.

Dicho esto, recordó que, además de comprender una medida para afectar "a los más débiles", la medida "deja intacta" la posibilidad, tanto de las CC.AA. como de la Administración General, "para acudir al crédito"; y "rompe todos los acuerdos adoptados por el Gobierno", empezando por "los Presupuestos Generales del Estado (PGE), donde se permitía incluso aumentar el margen de endeudamiento del 110 al 125 por ciento", y prosiguiendo por el acuerdo del 7 de abril de la Comisión Nacional de Administraciones Locales.

El portavoz del PP aseguró que el Gobierno "se ha equivocado y errado" con este decreto, demostrando que está "absolutamente desesperado", y en este sentido valoró que el presidente del Gobierno "está echando la culpa y la responsabilidad" de la crisis "a los ayuntamientos". "Éste requiere una rectificación total y no una corrección de errores hecha por la puerta de atrás sin dar una explicación convincente", añadió antes de denunciar que "trata a las corporaciones locales como a menores de edad".

De esta forma, Martínez, que remarcó el desacuerdo con los representantes del PSOE y el presidente de la FEMP respecto a la corrección del Real Decreto, reconoció haber solicitado a Castro que "proceda a hablar con el Gobierno de cara a que se rectifique la decisión sobre 2011" y no defienda al Gobierno. En este sentido, precisó, la actitud del presidente de la institución "ha sido más la de un ministro del Gobierno que la de un defensor de los ayuntamientos".

CASTRO: "NECESIDAD DE ESTADO"

Por su parte, Castro remarcó que "siempre" va a defender los intereses de los municipios "con la misma fuerza" con la que defiende los intereses de los españoles. No obstante, agregó que desde la FEMP siempre se ha dicho que se quiere que "el Gobierno central gobierne y tome decisiones, por duras que sean; decisiones valientes tendentes a agilizar unas políticas económicas que permitan crear empleo".

Así, pidió a la oposición que "tenga un concepto de Estado y que no se excluya" para ponerse "de lado", al tiempo que argumentó que, si desde la FEMP se viene exigiendo un trato de administración al nivel del la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, va a defender "que en este momento de crisis hay que apretarse el cinturón". "No podemos ser Estado para unas cosas y no para otras", espeto.

"Que vean lo que está pasando en Europa, con otros países como Suecia o Alemania q vean lo que esta pasando en Europa", añadió antes de reconocer que "se va a negociar la situación de 2011, pero entendiendo que hay una necesidad de Estado".

"Si hay una obra bianual nadie va a entender que no se tenga que financiar", indicó al tiempo que concedió que esa es ahora "la tarea de la FEMP: negociar la situación de 2011" porque "las obras siguen".