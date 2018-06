El Gobierno buscará "acuerdos políticos" en el Senado para salir de la crisis

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó este martes que la "tarea dura y difícil" que el país tiene por delante, "especialmente en la salida de la crisis y la reducción del déficit, va a exigir una gran colaboración y cooperación", por lo que subrayó que "sería muy positivo que en torno a esa idea hubiera grandes acuerdos políticos" en el Senado "en el conjunto de las fuerzas políticas". "Esta es una idea absolutamente necesaria y el Gobierno trabajará por ella con todo su empeño", destacó.

Zapatero respondió así a una pregunta parlamentaria del senador del Partido Aragonés José María Mur sobre qué reformas hay que hacer para que el Estado de las Autonomías funcione en esta situación de crisis. En su intervención, Mur propuso al presidente que utilice al Senado para "hacer un diagnóstico de la realidad" y que convoque en la Cámara Alta un pacto "entre las fuerzas políticas y todas las administraciones", que cuente también con los presidentes autonómicos.

En su respuesta, Zapatero agradeció su "idea" al senador por ir en consonancia con una de sus "líneas de trabajo, que es llamar a la participación y la corresponsabilidad", y recordó que por eso puso en marcha la Conferencia de Presidentes, la cual "debe servir como un ámbito para grandes acuerdos, colaboración y cooperación, y que ha tenido resultados en inmigración, sanidad y otros asuntos" y sobre la que el presidente aseguró que "hubiera deseado que tuviera aún más" resultados.

Sobre el Estado de las Autonomías, Zapatero planteó que ha cumplido un "papel extraordinariamente positivo para la consolidación de la democracia, el autogobierno, la descentralización, acelerar la gestión de los servicios públicos a los ciudadanos, y para el reconocimiento de la pluralidad".

"Hemos alcanzado un alto grado de autogobierno, hemos desarrollado de manera razonable el modelo de financiación autonómica, y hemos abierto un camino, que necesita completarse, de cooperación y de participación de las CCAA en el conjunto de las tareas estatales. Hemos culminado la fase del autogobierno y debemos abrir una fase de cooperación para que el conjunto del sistema y del modelo funcione mucho mejor", expuso.

Esta nueva fase tendría lugar "desde luego" en todos los ámbitos que tienen que ver con la gestión de los recursos públicos, con el gasto público, en tanto en cuanto "la mayor parte de éste está en mano de las CCAA", a la vez, eso sí, que el Gobierno y las Cortes tienen "tareas fundamentales para la buena salud de las cuentas publicas".

Zapatero manifestó su "convicción" de que tanto las CCAA como las corporaciones locales tienen en estos momentos una "actitud de cooperación leal para el objetivo fundamental en la superación de la crisis, que es una reducción del déficit y un saneamiento de cuentas públicas que ayude a la recuperación y al crecimiento sostenible de la economía".

"Así espero que sea en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aplicar las medidas del Gobierno, y está siendo así en las medidas de ajuste presupuestario de reducción de gastos que el Gobierno ha impulsado. Hoy hemos visto que los ayuntamientos lo extienden, que lo están haciendo las CCAA y el conjunto de las administraciones", señaló.

Por todo ello, reiteró que se ha colmado una fase de autogobierno, de financiación autonómica, y ahora es necesario "andar un camino en pro de la cooperación, de la participación y de la corresponsabilidad en el conjunto de los asuntos públicos".

ADELANTARSE A LOS ACONTECIMIENTOS

El senador Mur, por su parte, dijo a Zapatero que "la anticipación es fundamental en política", y agregó que "hay que adelantarse a los acontecimientos y tener las previsiones hechas", al tiempo que resaltó que "hace falta lealtad y cooperación entre las instituciones".

"Usted tiene instrumentos para abordar los problemas, pero no sé si tendrá tiempo. Aproveche esta Cámara para hacer un buen diagnóstico de la realidad. Le deseo mucha suerte y que vaya a la raíz de los problemas porque si no no se van a solucionar y puede que el próximo año sea tarde", indicó.