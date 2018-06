El tripartito rechaza extender la investigación del Palau al caso Pretoria

Barcelona, 25 may (EFE).- PSC, ERC e ICV-EUiA se han apresurado hoy a rechazar la petición de CiU de extender los trabajos de la futura comisión de investigación sobre el caso Palau también al llamado caso Pretoria y a los informes externos sin utilidad encargados por el Govern en los últimos años.

Esta mañana, el PSC ha confirmado que apoyará, como le pedían sus socios de ICV-EUiA, la creación de una comisión de investigación para aclarar si CDC se financió de manera irregular a través de las donaciones del ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet.

El presidente de CiU, Artur Mas, ha avanzado que no se opondrá a que se constituya esta comisión, pero ha exigido indagar también el caso Pretoria y los informes externos del Govern, una solicitud que tanto ERC como ICV-EUiA han coincidido en valorar como una maniobra convergente para "desviar la atención" y "rehuir responsabilidades".

En este punto coinciden con los socialistas catalanes, que ven en la maniobra de CiU un intento de "enredar" y dilatar la comisión, aunque se remiten al momento de votar las comparecencias una vez creada la comisión.

La portavoz parlamentaria de ERC, Anna Simó, ha subrayado que la comisión de investigación no se abrirá con el objetivo de intentar escarbar en todos los casos de presunta corrupción en el manejo de fondos públicos, sino que sus trabajos deberán ser "acotados" a la "presunta financiación irregular" de CDC, "a partir de concesiones de obra pública y desvío de fondos del Palau de la Música".

Según Simó, el caso Pretoria, que ha salpicado directamente al ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz, entre otros, afecta a "unos señores que, con una sensación de impunidad, han actuado en beneficio propio para lucrarse", mientras que el caso Palau podría conllevar "responsabilidades políticas" de CDC y, por lo tanto, le compete también al Parlament investigarlo.

"Son dos cuestiones muy diferentes", ha puntualizado Simó, que se ha quejado de la "lentitud" con la que avanza el proceso judicial sobre el Palau de la Música, que podría acabar destapando "uno de los casos de corrupción por financiación irregular de un partido político más importante de la historia democrática" de Cataluña.

La portavoz parlamentaria de ICV-EUiA, Dolors Camats, se ha mostrado asimismo contraria a ampliar las investigaciones al caso Pretoria y a los informes sin utilidad encargados por el Govern.

Camats ha apostado por una comisión "rigurosa" y "acotada al máximo" a los asuntos relacionados con la presunta financiación irregular de CDC a través de donaciones de Fèlix Millet a la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència.

Si Mas consideraba necesaria una comisión de investigación para tratar el caso Pretoria y los informes externos del Govern, según Camats, la podría haber forzado en su día, y no lo hizo.

Según Camats, CiU debería ser "la primera interesada en probar que las acusaciones que se están poniendo sobre la mesa son falsas", pero en cambio Mas hasta ahora sólo ha ofrecido explicaciones que "no han estado a la altura".

Camats ha insistido en que la comisión que abrirá el tripartito no es en "revancha" por la investigación parlamentaria sobre el incendio de Horta de Sant Joan promovida por CiU.

Mañana los grupos parlamentarios de PSC, ERC e ICV-EUiA entrarán en el registro de la cámara la solicitud para constituir la comisión de investigación, que podría ponerse en marcha la próxima semana con el fin de terminar en julio sus trabajos.

PSC, ERC e ICV-EUiA ya han empezado a hablar, y mañana durante el pleno del Parlament seguirán haciéndolo, sobre a quién se citará para comparecer en la comisión.

ICV-EUiA ya ha sugerido citar a declarar a altos dirigentes de CDC y miembros del anterior gobierno de CiU, los ex responsables de la Fundación Trias Fargas, el convergente Àngel Colom, el ex alcalde de l'Ametlla del Vallès Albert Palay y el ex concejal de CiU Jaume Codina, así como a Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull y los principales directivos de determinadas empresas constructoras.

Camats no ha querido aclarar si también se citará a Jordi Pujol, si bien Simó ha apostado por pedir las "comparecencias estrictamente necesarias para aclarar los hechos" y ha recordado que dentro del gobierno de CiU "había cargos mucho más enterados" que el ex presidente catalán sobre todas estas cuestiones.

"No queremos poner en marcha el ventilador, sino aclarar dudas", ha asegurado Simó.