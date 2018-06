Economía/Recorte.- El Congreso exige al Gobierno que no congele las pensiones en 2011 con el voto en contra del PSOE

25/05/2010 - 20:25

Los grupos instan al Ejecutivo a rectificar y el PSOE dice que el Pacto de Toledo no es un "catecismo"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá hoy una moción del PP que pretende exigir al Gobierno que no 'congele' las pensiones en 2011, medida que recoge el decreto ley aprobado por el Ejecutivo para recortar 15.250 millones de déficit público entre 2010 y 2011, y cumpla con el compromiso del Pacto de Toledo desde 1995 para ajustarlas a la evolución de la inflación.

El texto aprobado con el apoyo de todos los grupos salvo el PSOE reclama el cumplimiento estricto el próximo año de lo que estipula el Pacto en relación a la revalorización anual de las pensiones conforme a la evolución del IPC, para así garantizar el mantenimientos de su poder adquisitivo pese a las "coyunturas económicas adversas". En este sentido, varios portavoces exigieron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "no vuelva a dar lecciones en materia social".

En 1996, el Gobierno del PP recogió la propuesta del Pacto en una norma con rango de ley cuya aplicación ha suspendido ahora el Ejecutivo socialista, tal y como denunció el portavoz en materia de pensiones del PP, Tomás Burgos, quien aseguró que este recorte social "devalúa a España como sociedad" y pidió el apoyo al resto de grupos "aunque sea por vergüenza".

"Este Pacto Toledo está vigente y obliga al gobierno salvo que lo de por muerto", incidió el diputado 'popular', quien recalcó que el acuerdo es "patrimonio social de todos los españoles" y los pensionistas "ya han sido suficientemente penalizados en el pasado" como para volver a tener que "sufrir por culpa de los excesos del Gobierno". Asimismo, incidió en que la excluir de esta congelación a las pensiones no contributivas supone primar la "no cotización".

"No tenemos derecho a hacerlo, no lo tiene el Gobierno y no va hacerlo con el apoyo del PP", advirtió Burgos, quien denunció el "recorte arbitrario" que supone una medida impulsada por un Gobierno que es "en sí mismo el mayor factor de desestabilización y desconfianza en la economía" y exigió que se busquen "soluciones alternativas" para recortar 1.500 millones de euros en un sector público "claramente sobredimensionado".

El responsable en materia laboral de CiU, Carles Campuzano, calificó de "impecable" el contenido de la moción del PP para reafirmar el compromiso con "quizá la más importante de las recomendaciones" del Pacto de Toledo ante una medida que no resuelve para nada los problemas de déficit, por lo que el Gobierno "debe de rectificar" la norma que el Congreso votará el jueves.

Por su parte, el portavoz en el Pacto de Toledo del PNV, Emilio Olabarria, brindó su apoyo al PP denunciando el incumplimiento del Pacto y también del "principio de irreversibilidad" de la Ley de la Seguridad Social que obligaría a complementar esta congelación con una rebaja de las cotizaciones.

PENSIONISTAS "SACRIFICADOS" A LOS MERCADOS

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, señaló que su apoyo al PP "no sirva de precedente", pero se justifica por una medida que supone un "sacrificio injusto" a la voracidad de los mercados, y aseguró que las pensiones no influyen para anda en el déficit publico, ya que el sistema cuenta con un superávit de 62.000 millones de euros. "Es un síntoma de pleitesía a los mercados y desprecio a los ciudadanos", aseveró.

La diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila, aseguró que el Gobierno "vulnera el derecho de los pensionistas como el valor del diálogo" que supone el Pacto de Toledo, por que el Gobierno "va a hacer lo que le da la gana", atentando "al fondo de las políticas sociales". En línea similar se expresó el diputado de Coalición Canaria José Luis Perestelo, quien recalcó su "absoluto" compromiso con el Pacto.

ACUSA AL PP DE ELECTORALISTA

Por su parte, la portavoz del PP en el Pacto, Isabel López i Chamosa, aseguró que la oposición interpreta el Pacto de Toledo "como el catecismo" cuando reconoce también las condiciones de "solidaridad". Así, acusó al PP de "oportunista" y de utilizar las pensiones "con fines electorales" y argumentó que durante los 8 años de Gobiernos 'populares' la pensión mínima experimentó una subida de 107,00 euros, mientras que en los 6 años siguientes, con el PSOE en el poder, han subido en 240,31 euros. "Esto es defender el Pacto de Toledo", exclamó.

"Lecciones en protección social ni una, en oportunismo electoral y cinismo todo, pero en nada más", aseveró, su juicio, los pensionistas cuentan con un "plus de responsabilidad" y aunque no les gusta que les congelen sus pensiones, "comprenden y reconocen el esfuerzo del Gobierno". "¡Son más responsables que todos ustedes!" les espetó a los grupos.