PSOE denuncia que los viajes a Latinoamérica de Rivero revelan que ve esos países como un "un granero de votos"

29/06/2010 - 15:57

El diputado del PSC-PSOE, José Ramón Funes Toyos, ha denunciado este martes que tras los viajes realizados por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el pasado mes de febrero a Cuba y Costa Rica los resultados "revelan que las prioridades del Ejecutivo, que ve el mundo como un mercado o granero de votos y no para llevar a cabo acciones de solidaridad".

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, le respondió durante la celebración de la comisión de asuntos europeos y acción exterior del Parlamento de Canarias que no cree que Costa Rica sea un granero de votos, ni se ganen unas elecciones con los votos de Cuba. "Los votos son el resultado de una acción. Cuando le votan es porque están a favor y ven la acción favorable", argumentó.

Berriel negó que el viaje realizado por Rivero fuese un "dispendio". "Está fuera de lugar porque fue un viaje muy intenso; corto de personas y necesario si no queremos vivir en un aislamiento en el mundo globalizado", añadió el consejero que detalló que las dos visitas se enmarcan en la acción exterior del Gobierno y que si bien en Cuba fue con motivo de la cooperación al desarrollo a Costa Rica se acudió por sus circunstancias económicas. "Fue más una cooperación bilateral técnica y científica".

El consejero de Medio Ambiente explicó que en Costa Rica se mantuvieron encuentros de trabajo con los ejecutivos saliente y entrante al tiempo que se firmó un memorando que cristalizará en futuros convenios que versarán, entre otros, en el fortalecimiento de espacios naturales protegidos, recursos hídricos, energías limpias o biodiversidad.

Por su parte, la comisionada de Acción Exterior del Ejecutivo, Elsa Casas, se refirió al desplazamiento a Cuba. Aseguró que estuvo organizada por la Embajada que "no sólo coordinaron sino que nos animaron". Así negó que se hubieran producido encuentros secretos con la disidencia o hubiera algo oculto en la visita al país caribeño. "Cuba es prioritario en la política del Gobierno de Canarias", dijo para recordar que en ayuda al desarrollo se han impulsado más de un centenar de proyectos y desde 2002 se han invertido más de 3 millones de euros.

Casas detalló que los proyectos son para la rehabilitación de escuelas, guarderías, centros de la tercera edad, obras de saneamiento, abastecimiento de aguas, etc. Informó aquí que en Cuba hay unos 20.000 residentes canarios entre nacidos en las islas y descendientes de primera generación. "La mayoría superan los 80 años", apostilló al tiempo que señaló que si se suman los de segunda generación se hablaría de medio millón de personas.

DISCREPANCIAS CANARIAS-ESTADO

Con estos datos, la comisionada del Gobierno dijo que "las ayudas estén orientadas a personas de avanzada edad". Detalló que se dan ayudas para comprar medicamentos, atender enfermedades específicas. Cifró en unos 340.000 euros la aportación realizada. Aquí también quiso precisar que a pesar de que existen "buenas relaciones" con las asistencias consulares no coinciden con que éstas descuenten de las pensiones no contributivas de los españoles las ayudas "complementarias" otorgadas por las comunidades autónomas.

Funes Toyos criticó que de los viajes a Cuba y Costa Rica "poco" se supiera salvo el cese del portavoz del grupo parlamentario popular, Miguel Cabrera Pérez-Camacho. Aquí ironizó que la "alta diplomacia" del Gobierno de Canarias y recordó que aunque con fines electorales se adelantó el viaje para que no fuera interpretado como una provocación.

Aceptó que la colonia canaria en Costa Rica es escasa por lo que no entendió la acción. "Más allá de la ironía no vemos razones para sustentar un viaje con la crisis descomunal", dijo para añadir que los argumentos de Berriel como de Casas no le convencían.

"El objeto se habría resuelto a través de las asistencias diplomáticas de embajadas y oficinas consulares y habría sido un ejemplo de austeridad", dijo para exponer que la justificación se debe hacer en función del coste y los resultados. Por ello se preguntó si los proyectos impulsados en Cuba "pasan el filtro de la OCDE".

HAITÍ

Asimismo Funes Toyos recordó que los viajes de Rivero coincidieron con el terremoto de Haití. Dijo que no entendía porque "se pasó de largo del drama humanitario". "No nos vale que enviaran recursos, ni siquiera que aportaran 80.000 euros. España fue el primer país que se presenció y el presidente no se dignó a parar por allí", espetó.

Ante estas palabras Casas le respondió que lo único que le faltaba a Haití era que se apareciesen delegaciones de las comunidades autónomas. "Cuando hay una emergencia lo que menos se necesita es que empiece a aparecer por allí", sentenció para añadir que se canalizó la ayuda a través de Cruz Roja.

De igual forma censuró las críticas sobre electoralismo del socialista y se preguntó por qué si se está a favor de ayudas para mauritanos y se critique a las de descendientes de canarios "porque votan". "No podemos establecer diferencias", recalcó.

DIMISIÓN O CESE

La diputada del PP, Cristina Tavío, señaló que le había encantado la reflexión de Casas asegurando que no había encontrado a ninguna persona que no tuviera relación con Canarias. Aquí confesó que su abuelo era cubano y señaló que "hay que preocuparse por los cubanos que siguen en Cuba". "No nos gusta el sistema de gobierno actual en Cuba, pero tenemos la responsabilidad de querer lo mejor para la colonia canaria de Cuba", dijo.

Tavío quiso aclarar que no es lo mismo un cese que una dimisión haciendo alusión a la salida de Cabrera Pérez-Camacho de la portavocía del grupo parlamentario popular. Así dijo que era una "ruindad" por parte de Funes Toyos mencionar este asunto. "La única referencia al portavoz del PP fue para indicar que este viaje tuvo mayor visualización por ese hecho que por sus objetivos. No me metía en los asuntos internos de su partido", le replicó Funes Toyos.

Por último Tavío animó al Ejecutivo a mantener la acción exterior dialogando con las embajadas. "Visto el fracaso diplomático de la presidencia de la UE ya podrían aprender otros de la diplomacia del Gobierno de Canarias", finalizó.

El diputado de CC, Manuel Fajardo Feo, le dijo a Funes Toyos que había "errado" pensando que había ido a Cuba a "otras cosas". "Fue una comitiva austera", aseguró para concluir que "no es malo que se sepa y que haya un cierto control de las acciones que se realizan en el exterior".

Fajardo Feo subrayó que es "bueno" redistribuir la riqueza entre los canarios que residen en las islas pero también los que no lo hacen. "Canarias juega un papel importante en turismo y aspectos medio ambientales", admitió. "El viaje duró tres días y estuvieron en dos países", insistió para rechazar que se reste importancia al viaje.