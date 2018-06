Estatut.- La Plataforma por la Soberanía dice que la única opción ahora es la libertad de la nación catalana

29/06/2010 - 18:52

Reclama recuperar y promover "la nación que afirma frente a la nación que niega"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Plataforma por la Soberanía destacó hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut "no deja otra opción política a la sociedad catalana que no sea la de la plena soberanía y libertad de la nación catalana".

Así, la Plataforma recordó que el Estatut aprobado por el Parlamento catalán el 30 de septiembre de 2005 es una propuesta "nacionalmente poco ambiciosa y que respeta escrupulosamente los límites de la Constitución", según manifestó en un comunicado. A pesar de ello, reconoció que la sentencia no fue ninguna sorpresa, y que no hacía falta "perder demasiado tiempo" rebatiéndola.

En esta línea, indicó que el TC "descabezó" el Estatut, al invalidar disposiciones jurídicas, económicas y lingüísticas que representaban "la espina dorsal de esta ley". Más que un proceso jurídico, la sentencia demuestra la determinación de un "tribunal de excepción con voluntad de ejemplarizar con formas residualmente democráticas", subrayó.

Por ello, la Plataforma reclamó "recuperar y promover la nación que afirma en contraposición a la nación que niega", ya que Cataluña no puede ser sólo "la nación que niega la sentencia del Constitucional, la nación del no a España o la nación del no a una Constitución que nos ata y nos hace invisibles".

Así, destacó que Cataluña debe ser la nación que se afirma, que toma la iniciativa y que "no va a remolque de terceros". En esta línea, destacó que "la vía española es una vía muerta". En su opinión, Cataluña es una nación que cree en su futuro, y para lograrlo hace falta unidad de las fuerzas políticas catalanas y el aislamiento de las fuerzas españolas.

El TC dictaminó ayer la inconstitucionalidad de 14 artículos del Estatut, que rebajan competencias de la Generalitat en materia de lengua, justicia y financiación, y sometió a interpretación otros 27. El contenido del fallo --tras casi cuatro años de deliberaciones-- se conocerá en los próximos días.