El Congreso renuncia a permitir la publicación de sondeos electorales en la recta final de la campaña

29/06/2010 - 19:09

La subcomisión del Congreso encargada de la reforma electoral, cuyas conclusiones se votan mañana en la Comisión Constitucional, ha desechado finalmente la idea de permitir la publicación de sondeos electorales en la recta final de la campaña, como habían demandado las encuestadoras.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La subcomisión del Congreso encargada de la reforma electoral, cuyas conclusiones se votan mañana en la Comisión Constitucional, ha desechado finalmente la idea de permitir la publicación de sondeos electorales en la recta final de la campaña, como habían demandado las encuestadoras.

La vigente ley electoral, de 1985, sólo permite publicar sondeos hasta cinco días antes de la jornada de votación y, como las elecciones se suelen celebrar en domingo, ello supone que desde las cero horas del martes anterior está prohibido difundir encuestas.

Eso sí, esa prohibición no afecta a la realización de sondeos. De hecho, todos los partidos siguen haciendo encuestas esos días, aunque no las publiquen. En ocasiones, algunos medios de comunicación se han hecho eco de los resultados de esas investigaciones, tratándolos como información, y no como encuestas electorales.

En la era de Internet, esta prohibición puede parecer desfasada y las empresas encuestadoras venían presionando abrir la publicación de estudios en todo momento, como máximo respetando la jornada de reflexión (víspera de la votación). En las últimas generales se buscó un resquicio para publicar una encuesta en Andorra y que, a través de Internet, era perfectamente accesible a todos los electores españoles.

La Junta Electoral Central estaba dispuesta a asumir ese cambio, según indicó en su informe de recomendaciones para la subcomisión, y los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) ofrecieron la posibilidad de mover ese límite de publicación de sondeos del lunes al miércoles. Sin embargo, las formaciones minoritarias, temerosas de que una encuesta movilice el 'voto útil' en favor de los mayoritarios, hicieron frente común para impedirlo.

HASTA 30.000 EUROS DE MULTA

Al final, según se recoge en el informe que se vota mañana y al que tuvo acceso Europa Press, el límite para publicar sondeos no se ha movido e incluso, para evitar casos como la encuesta difundida en Internet desde Andorra, se extiende la prohibición a la "reproducción" de esos sondeos.

"Durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación, difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación", reza la redacción propuesta por la subcomisión. En el informe se detallan también las multas por incumplir este precepto, fijadas entre 3.000 y 30.000 euros.