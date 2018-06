Estatut.- Vidal-Quadras dice no entender la "satisfacción" del PP por la sentencia

Cree que "liquida" el sistema de la Transición y abre un periodo de incertidumbre

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, aseguró este martes que no entiende "la satisfacción que han manifestado los recurrentes" del Estatut sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. "Supongo que esta apreciación angelical se debe a que todavía no la han leído completa y no les ha dado tiempo a reflexionar sobre sus consecuencias", sostiene en un comunicado.

Además, cree que el veredicto del TC "liquida el sistema político surgido de la Transición y abre un período de incertidumbre y de confusión" porque no declara incompatible con el ordenamiento jurídico básico la definición de Cataluña como nación y la obligatoriedad del conocimiento del catalán.

El eurodiputado del PPE pone igualmente de relieve que la Generalitat Valenciana ya ha anunciado que se propone aplicar la "curiosa cláusula Camps" y adquirir todas aquellas competencias que el Tribunal Constitucional "le acaba de otorgar graciosamente a Cataluña" y que este es "el comienzo del desbarajuste que nos espera".

Por último, reitera que el nuevo Estatut es una reforma constitucional "encubierta y fraudulenta" y que la sentencia lo prueba "ampliamente". "Ahora --prosigue-- sólo falta saber quién está dispuesto a reconstruir el Estado y devolver a la Nación su cohesión y quién se acomoda a este disparate".

"Creo que hemos alcanzado un punto en el que a los españoles con un resto de honor y de sentido nacional sólo les queda la torre de marfil o la inmolación", concluye.