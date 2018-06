Estatut.- Leguina valora que lo relativo a la nación, la Justicia y la lengua quede "un poco más aseado"

29/06/2010 - 19:31

El ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina valoró hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán deje "un poco más aseado" los aspectos "más llamativos" del texto, como la consideración de que Cataluña es una nación, la creación de una "Justicia aparte" y lo relativo a la lengua.

En declaraciones a Europa Press, Leguina advirtió, no obstante, de que el Estatuto "está lleno de problemas" y se lamentó de que finalmente la sentencia del TC vaya a ser en buena medida interpretativa: "Para hacer esto, se podía haber hecho hace tres años, así que lo mejor de la pesadilla es que se ha terminado", añadió.

El ex dirigente y ex diputado madrileño constató que la sentencia no dejará contento por completo a nadie y que, aunque "en principio eso debería ser positivo", opinó que cualquier cosa que no sea "aplaudir" el texto original "levantará el victimismo" en Cataluña.

Leguina, muy crítico con los nacionalistas, votó la norma catalana como diputado en el Congreso en 2006, pero ha afirmado que se arrepiente de haber seguido la disciplina de voto del PSOE en aquella votación.