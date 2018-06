El PSOE ganó las elecciones en España y el PP aumentó escaños

AFP 10/03/2008 - 3:24

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo este domingo una "clara victoria" en las elecciones legislativas españolas frente a un conservador Partido Popular (PP) que no obstante aumentó el número de diputados.

El PSOE consiguió 169 escaños, de un total de 350, frente a los 153 del Partido Popular (PP), tras haberse escrutado el 99,9% de los votos con un 75,32% de participación, muy similar al 75,66% alcanzado en 2004.

Con estos resultados, el PSOE gana cinco escaños más de los 164 que había logrado en la comicios de 2004, mientras que el PP sube también cinco diputados frente a los 148 que logró en 2004.

El partido socialista se hizo así con una mayoría relativa que obligará a Zapatero a pactar con otras formaciones para gobernar.

Los socialistas podrían volverse hacia los nacionalistas catalanes de CiU, que ganaron un diputado pasando de 10 a 11 a expensas del PP, y vascos del PNV, que perdieron uno cayendo de 7 a 6, para llevar adelante su acción de gobierno.

"Los españoles han hablado con claridad y han decidido abrir una nueva etapa sin crispación, que excluya la confrontación", proclamó el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en referencia al ambiente político de los últimos cuatro años.

"Hace cuatro años me dijisteis que no os fallara, no lo he olvidado ni un solo día". "Gobernaré profundizando en las cosas que hemos hecho bien y corrigiendo errores", dijo Zapatero en medio de los vítores de sus partidarios reunidos en la sede socialista de la calle Ferraz.

El candidato del Partido Popular (PP, conservador), Mariano Rajoy, reconoció su victoria y reivindicó los excelentes resultados de su formación, que obtuvo "más votos que nunca".

Unos 35 millones de españoles estaban llamados el domingo a renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 de los 264 escaños del Senado en un clima de luto tras el asesinato el viernes del ex concejal socialista Isaías Carrasco, de 42 años, en Mondragón (País Vasco) en un atentado atribuido a la organización independentista armada vasca ETA.

En las elecciones al Senado, el PP se hizo con 101 senadores frente a los 89 escaños conseguidos por el PSOE, que en las elecciones regionales andaluzas, celebras también este domingo, revalidó la mayoría absoluta.

La gran perdedora en las legislativas fue la coalición ecocomunista Izquierda Unida (IU), que bajó de cinco a tres escaños, penalizada por el llamado "voto útil" de los votantes de izquierda, que habrían preferido apoyar al PSOE para impedir una victoria del PP.

Su líder, Gaspar Llamazares, asumió la derrota como propia y adelantó que no se presentará al cargo en la próxima asamblea de la formación.

Junto a ella, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que aportó su apoyo puntual a los socialistas en el Congreso en la pasada legislatura, bajó de ocho a tres diputados.

La abstención en el País Vasco se situó en el 35%, un 10% más que en 2004, en una región donde la organización armada vasca y dos partidos independentistas vascos que no pudieron presentarse a las elecciones por sus vínculos con Batasuna, brazo político de ETA, llamaron a la abstención.

Pero tras el asesinato el viernes del ex concejal socialista Isaías Carrasco, de 42 años, en Mondragón (País Vasco), atribuido a ETA, todos los partidos políticos hicieron un llamamiento a votar masivamente.

Debido a este atentado, los partidos políticos suspendieron la campaña electoral al igual que hicieron hace cuatro años, cuando los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid dejaron 191 muertos y condicionaron el resultado de los comicios los comicios tres días después.

Las elecciones las ganó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuando los sondeos daban ventaja al PP.

El ejecutivo de José María Aznar atribuyó los atentados del 11-M a ETA incluso cuando comenzaron a aparecer los primeros indicios que apuntaban a una célula islamista, lo que pudo repercutir en su derrota en las urnas.

Esta vez, los expertos estimaron que el atentado del viernes no influiría de manera importante en la votación y la victoria confirmó los sondeos que daban favorito a Zapatero.

gr-esb/Arp