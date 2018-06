Duran no ve factible entrar en el nuevo Gobierno de Zapatero

Barcelona, 10 mar (EFE).- El cabeza de lista de CiU al Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha asegurado hoy que no ve factible una entrada de CiU en el nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque aún no lo ha querido descartar definitivamente.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Efe, Duran ha augurado que ésta será una legislatura "muy abierta", en la que el PSOE "ya no puede picotear por el centro y por la izquierda, porque no tiene alternativa de izquierdas".

Preguntado por si ve posible entrar en el nuevo Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, Duran ha afirmado: "Sinceramente hoy, de cara a la constitución del Gobierno, no veo esta posibilidad. No se puede descartar nunca nada pero yo no lo veo".

Duran se ha mostrado sorprendido por el éxito de los socialistas catalanes en los comicios de ayer, pese a los cuatro años en los que, en su opinión, el Gobierno de Zapatero ha "castigado" a Cataluña.

"Si hay catalán cabreado ('català emprenyat'), se la ha envainado. Este catalán quizá no está tan cabreado o está dispuesto a que le hagan de todo", ha sentenciado.