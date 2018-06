CiU resiste pese a la bipolarización y se siente "central" para la gobernabilidad

Barcelona, 9 mar (EFE).- El cabeza de lista de CiU al Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha afirmado que su formación ha resistido la "ola de bipolarización" en estas elecciones al mantener al menos sus 10 diputados en el Congreso, que la convierten en fuerza "central" para la gobernabilidad española en la próxima legislatura.

Desde el Hotel Majestic de Barcelona, tradicional guarida de CiU para hacer el seguimiento de las noches electorales, Duran, que ha comparecido con el presidente de CiU, Artur Mas, el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y la plana mayor de la federación, ha felicitado a los socialistas por su victoria pero también ha celebrado sus propios resultados: "Nos podemos sentir muy satisfechos y orgullosos".

En esta campaña, CiU lo había fiado prácticamente todo a una carta: ser decisiva para la gobernabilidad española en los próximos cuatro años y poder condicionar a un nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, a tenor de los resultados, no se ha quedado nada lejos de su objetivo.

En un claro mensaje al PSOE, Duran ha advertido de que no será CiU la que mueva ficha en busca de pactos: "Quien quiera saber algo de CiU ya sabe nuestros compromisos con Cataluña y con el modelo de sociedad que defendemos".

"Somos la tercera fuerza política española. Quien quiera hacer algo en la política española deberá contar con CiU, deberá contar con Cataluña. Administraremos el resultado por el bien de nuestro país", ha asegurado.

Duran ha reafirmado su compromiso de "no dar apoyo a la lista que ha perdido", es decir, al PP, aunque se ha apresurado a puntualizar que ello no implica de entrada abrazar al PSOE.

El líder de Unió ha destacado que CiU ha aguantado el tirón de esta campaña, en la que populares y socialistas "tenían la voluntad de limitarnos tanto como fuese posible en la política española".

Sin embargo, "CiU sigue siendo fuerte", ha subrayado Duran, que ha anunciado para mañana una reunión del comité ejecutivo de la federación nacionalista.

Los dirigentes y candidatos de la federación nacionalista se han desgañitado a lo largo de toda la campaña apelando a los catalanes a reaccionar "por dignidad" y no engordar electoralmente ni a PP ni a PSOE, unos por "atacar" y otros por "engañar" a Cataluña, pero a tenor de los resultados el llamamiento no parece haber calado, al menos en lo que respecta a los socialistas.

Aún así, el regusto que han dejado los resultados en las filas de CiU no es amargo, ya que si bien no crecen en diputados sí aguantan la embestida de los socialistas y no retroceden como ERC.

Además, como ha subrayado Duran, CiU conserva de largo su grupo propio en el Congreso y se consolida como tercera fuerza en las Cortes, a diferencia de ERC, que virtualmente pasa al grupo mixto.

A falta de terminar el recuento, el PSC obtiene 25 escaños en Cataluña, 4 más que en 2004, lo que representa el mejor resultado desde 1982, mientras que CiU, que partía de 10 escaños, se mantendría en esta misma cifra o incluso aumentaría a 11.

Los mejores resultados en unas elecciones generales los obtuvo CiU con Miquel Roca en 1986 y 1989, con 18 diputados, pero desde entonces ha ido perdiendo escaños sucesivamente: 17 en 1993, 16 en 1996, 15 en 2000 y 10 en las últimas elecciones de 2004.