Pérez (IU) pide que su organización rompa todos los pactos con ANV en Euskadi

Enlaces relacionados Zapatero dice que es prematuro hablar de pactos y garantiza diálogo con todos (10/03)

Madrid, 10 mar (EFE).- El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, ha exigido hoy a la coalición que "por coherencia" rompa todos los pactos firmados con ANV en el País Vasco, muchos de ellos, acordados "sin saberlo la mayoría de la organización", y vuelva a un proyecto social sin "excentricidades".

"No se puede estar pendiente de federaciones como Madrid, Valencia o Andalucía, sobre si se pacta o no con el Partido Socialista, y al mismo tiempo mantener pactos con ANV en Euskadi", ha señalado.

Por ello, ha añadido, "exigimos la ruptura de todos los pactos con ANV: no hay nada que reflexionar con respecto a eso. Esos pactos no debieron existir nunca, pero han existido sin saberlo la inmensa mayoría de la organización de IU, y ahora deben romperse por coherencia".

Pérez ha hecho estas declaraciones tras participar en la concentración de repulsa por el atentado de ETA en Arrasate que costó la vida al ex concejal socialista Isaias Carrasco a las puertas de la Alcaldía de Madrid en la plaza de la Cibeles.

El concejal de IU ha responsabilizado a su partido de los "muy malos" resultados electorales obtenidos y plantea la necesidad de "abrir un proceso de reflexión que nos lleve a la recomposición de una dirección que afronte la tarea de una asamblea que recupere el proyecto y el espacio político de IU y a un electorado que sigue estando ahí".

"Es cierto que la Ley Electoral es injusta y que se ha incrementado el bipartidismo, pero nuestro resultado es fundamentalmente responsabilidad nuestra", ha opinado Pérez.

Incide el concejal en que el retroceso de IU en estos comicios les lleva "hasta el mínimo, a los niveles de 1982, y eso tiene que ver fundamentalmente con nuestros errores e incapacidades de dirigirnos a un electorado concreto y de no haber dejado claro cuál es nuestro proyecto de Estado".

"Hemos sido incapaces de marcar nuestra propia diferencia y nuestro propio espacio con respecto al Partido Socialista y eso la gente lo nota y lo manifiesta a través de su voto", ha considerado Pérez, para quien el hecho de que el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares haya anunciado que no se volverá a presentar "puede empezar a resolver algún problema".

Desde su punto de vista, "lo que hay que cambiar en conjunto es la filosofía de la dirección. Debemos abrir un proceso para variar las formas de la propia dirección, aparte del discurso político. La vida de todos nosotros se compone de cosas tan sencillas como trabajo, un empleo digno, políticas sociales, protección social o cuidar el medio ambiente. No hace falta ir más allá ni dirigirse a electorados radicales que no votan o, desde luego, no nos votan a nosotros", reflexionó el dirigente de IU.

Pérez sugiere además que el de IU debe ser "un proyecto anclado en los problemas socioeconómicos, políticos y laborales de las gentes de este país, sin excentricidades, sin originalidades, sin rechazos institucionales y con normalidad y sentido común, y con propuesta política y relación con las mayorías sociales: diálogo con todo el mundo, pero con espacio propio", ha resumido.

En cuanto a los resultados electorales, considera que "gobierna quien gobernaba y va a hacer la oposición quien la hacía", pero ha apuntado con respecto al PP que "debería pensar, a tenor de los resultados, si el modelo de oposición que ha de hacer debe ser más pausado, más basado en los problemas que interesa a la ciudadanía".