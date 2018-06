Mas lamenta que la suma de CiU y ERC pierda terreno frente al socialismo

Barcelona, 10 mar (EFE).- El presidente de CiU, Artur Mas, ha lamentado hoy que la suma de CiU y ERC pierda terreno frente a los socialistas.

Tras la reunión de la dirección de CiU, Mas ha expresado su "preocupación" por el desplome de ERC en las elecciones de ayer, al caer de ocho a tres diputados en el Congreso.

"El catalanismo en su conjunto ha perdido fuelle y éste es un elemento de preocupación y lamentación", ha subrayado.

Mas ha reiterado la invitación que lanzó ayer a ERC para que "reflexione" sobre sus alianzas en Cataluña, con el fin de cortar esta tendencia del catalanismo a debilitarse.

"El catalanismo en su conjunto debe hacer una reflexión. Yo ya la he hecho", ha afirmado.

"Hay que intentar que en el futuro el catalanismo no pierda peso, porque el beneficiario de esto es el socialismo, que responde a un proyecto básicamente español", ha advertido.

Por su parte, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha señalado que el apoyo de ERC al PSC de José Montilla en Cataluña no sólo no ha permitido a los republicanos absorber parte del electorado socialista sino que ha ocurrido "a la inversa".

Artur Mas ha evitado meter el dedo en la llaga a Esquerra: "No presionaremos a ERC ni aprovecharemos estas circunstancias para sacar un rédito especial para CiU. Nuestra preocupación no es ERC sino Cataluña. No intentaremos aprovecharnos de su situación".

Frente a la caída de ERC, Mas ha destacado que CiU "no sólo mantiene posiciones sino que crece un poco, lo que significa que tiene una gran capacidad de resistencia y una gran fidelidad por parte de mucha gente".