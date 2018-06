Ezker Batua reclama a la alcaldesa de Mondragón un posicionamiento "claro" sobre el atentado

Agencias 10/03/2008 - 19:17

EB/Zutik de Mondragón ha mantenido esta tarde una reunión con la alcaldesa del municipio, Inocencia Galparsoro, y representantes de ANV, en la que les reclamaron un posicionamiento "claro" sobre el asesinato del ex edil socialista, Isaías Carrasco. Su respuesta será un "elemento más de juicio" en la asamblea que estos dos partidos celebrarán esta tarde para decidir la ruptura del acuerdo de gobierno con Acción Nacionalista Vasca. El representante de Ezker Batua explica que, en principio, estaba prevista una reunión oficial de la comisión de gobierno, pero, finalmente, se ha suspendido y se ha decidido mantener simplemente un encuentro entre las formaciones que conforman el equipo de Gobierno, ANV y la coalición que conformaron en este municipio EB y Zutik. En la reunión, estos dos partidos trasladaron a la alcaldesa que, en la actual situación, "no se puede seguir adelante" con el acuerdo de Gobierno porque se ha dado una "quiebra importante de confianza" con la decisión de ANV de no condenar el atentado de ETA del pasado viernes.