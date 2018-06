Gobierno.- Corbacho defiende que todos los inmigrantes que lleguen a España deben tener contrato de trabajo

13/04/2008 - 13:01

Anuncia que la próxima semana se reunirá con patronal y sindicatos para iniciar el diálogo social

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El recién nombrado ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió hoy que todos los inmigrantes que lleguen a España deberán tener contrato de trabajo, a la vez que apostó por buscar fórmulas para su integración sin que los españoles vean reducidos los beneficios del Estado del Bienestar.

"En este país todos los inmigrantes que sean necesarios y uno más. Pero todos con contrato de trabajo. Eso debe ser incuestionable", afirmó Corbacho en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.

El nuevo ministro de Trabajo e Inmigración se mostró consciente de que las dos parcelas de las que va a ocuparse están de plena actualidad y explicó su visión sobre la inmigración.

"El fenómeno de la inmigración se coloca en una escalera, se coloca en un barrio y se coloca en una ciudad, pero mi opinión es que ni la escalera, ni la ciudad, ni el barrio pueden funcionar nunca con la norma del último que se empadrona", señaló.

Corbacho, que pidió que no se "criminalice" a este colectivo, se mostró partidario de no trasladar a la sociedad "la percepción de que el Estado de bienestar corre riesgo porque han venido inmigrantes".

"Si antes había diez personas con derecho a una beca de comedor, y ahora hay 20 personas que la quieren, no hay que dársela a los diez últimos que han llegado. Habrá que aumentar las becas del comedor hasta 20", argumentó.

Además, el nuevo ministro apostó por facilitar el retorno a aquellos extranjeros que se queden sin empleo en España, medida anunciada por el presidente del Gobierno en su debate de investidura, y explicó que los inmigrantes salen de países porque se han quedado sin "expectativas de futuro".

PRÓXIMA REUNIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES.

El nuevo ministro reconoció que su trabajo va a ser mirado con lupa por la situación coyuntural que vive España, pero indicó que los retos no hay que tomarlos como problemas, "sino con espíritu de trabajo para superarlos".

Con respecto a las competencias en materia de Trabajo, señaló que ya había hablado con el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y con los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, con los que se reunirá la próxima semana para iniciar el diálogo social.

"El ministro tiene que hacer un trabajo de diálogo social para, entre todos, identificar los yacimientos de empleo, y para que los sectores de pérdida de empleo tengan el menor impacto posible en el ciudadano", explicó.

Así, defendió que en España el sector de la construcción destruye empleo, pero "los sectores de servicio están viviendo una situación emergente".

Por otra parte, el nuevo ministro también relató que nació en Extremadura y a los 14 años se trasladó a Cataluña. "Yo me siento catalán y me siento muy orgulloso de haber nacido en Extremadura y de ser extremeño. Cataluña no me ha regalado nada pero ha sido el país que me ha dado todas las oportunidades", apostilló Corbacho, quien añadió que habla catalán "mejor en público que en la intimidad".