Gobierno.- PNV dice que hay que esperar cien días y que las dos nuevas carteras pueden ser un acierto o un gran fracaso

13/04/2008 - 13:02

Cree que la elección de Garmendia "no es propiamente una cuota del PSE-EE en el Gobierno" pero dice que puede hacer una labor importante

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, se mostró hoy partidario de esperar los cien días de rigor para hacer una valoración del nuevo gabinete Zapatero, teniendo en cuenta que hay cinco caras nuevas y que algunas de las que ya estaban se incorporaron al Gobierno al fin de la legislatura pasada.

No obstante, advirtió de que la creación de los ministerios de Igualdad y de Ciencia y Tecnología se puede convertir "en un acierto o en un gran fracaso", según cómo se configuren los ministerios y cómo se aborde la gestión.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Erkoreka señaló que el nuevo Consejo de Ministros "no ofrece demasiadas modificaciones". "Hay un incremento del número de carteras, cinco caras nuevas y un cambio de cartera, como nunca habrá que esperar los cien días para hacer valoraciones", expresó.

En este sentido, indicó que "a las cinco caras nuevas que plantean siempre la interrogante propia de quien se inicia en una labor ministerial sin haberla desarrollado en el pasado, se añade la incertidumbre de las caras que llevan un tiempo en el Gobierno pero que se incorporaron en la fase final de la legislatura".

Por tanto, aseveró que "no hay manera de tener una idea clara de lo que son capaces de hacer o de fallar durante todo un mandato", por lo que adelantó que esperarán a los cien días.

"Muchas novedades no hay, -precisó- se crean dos ministerios, el de Igualdad y el de Ciencia y Tecnología, pero esto se puede convertir en un acierto o en un gran fracaso, depende de cómo se configuren los ministerios y cómo se aborde la gestión".

"La idea de que se cree un ministerio cuando se detecte un problema no siempre es una idea correcta. A veces suele desembocar en experiencias no positivas porque los ministerios que se crean acaban siendo cavernas burocráticas que no acaban de dar solución a los problemas que se pretendían solucionar. Hay que mantener más que nunca la idea de esperar cien días", insistió.

CRISTINA GARMENDIA

Por otra parte y en relación a la designación de la donostiarra Cristina Garmedia como ministra de Ciencia e Innovación, el diputado jeltzale dijo no quedarle claro que sea una "cuota socialista vasca". "Es una mujer que nunca nadie la había vinculado con el Partido Socialista, ni en el pasado, ni en el presente, no sé si en el futuro", indicó.

A este respecto, afirmó que "cuotas territoriales claras son las de Celestino Corbacho y Carmen Chacón en el PSC, que son militantes históricos, o Magdalena Álvarez en Andalucía". "Esto no parece claro en el caso de Garmendia, que no es propiamente una cuota del PSE-EE en el Gobierno, aunque por su trayectoria y su perfil investigador y su acreditada gestión en el ámbito de la innovación, puede desempeñar un papel importante", manifestó.

Según señaló, Cristina Garmendia "es muy buena profesional" y el grupo de PNV ha mantenido relaciones con la nueva ministra de la que valoró su "acreditada trayectoria" en el mundo de la investigación y de la gestión de esta materia. "Reúne condiciones para poder llevar a cabo un buen papel al frente del Ministerio", destacó.

Finalmente, invitó a la nueva titular de Ciencia y Tecnología a que se aproxime a Euskadi, donde el reto de la investigación es "importantísimo" y que "sea sensible con una reivindicación histórica que han planteado los ejecutivos vascos en las últimas décadas: la transferencia pendiente de la investigación científica y técnica en cumplimento del Estatuto de Gernika".