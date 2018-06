Blanco afirma que Rajoy es "el menos indicado para hablar de continuismo" y defiende la continuidad de Magdalena Álvar

13/04/2008 - 15:29

El secretario general del PSOE, José Blanco, manifestó hoy que el presidente del PP, Mariano Rajoy, es la persona "menos indicada para hablar de continuismo" después "de haber perdido dos elecciones generales y no permitir la renovación en su partido". Además, Blanco aseguró que Magdalena Álvarez ha sido "la mejor" ministra de Fomento de la democracia.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE, dijo que Rajoy no puede tildar el nuevo Ejecutivo de continuista ya que, en su opinión, el líder 'popular' "no atiende las razones de la gente para renovar su partido, su discurso y su programa porque no quiere bajarse del coche oficial", al que lleva subido "25 años".

Asimismo, Blanco afirmó que Magdalena Álvarez ha sido la ministra de Fomento de la democracia "que mejor gestión ha hecho si se atiende "a los kilómetros de autovía y de alta velocidad licitados", así como al diseño global que ha hecho sobre las infraestructuras "de la España del siglo XXI".

A su juicio, Álvarez "no sólo tiene capacidad de gestión, sino que también tiene una gran capacidad política", como lo ha demostrado en los anteriores cargos que ha ejercido. "Para el PSOE su continuidad no ha sido una sorpresa", apuntó Blanco, que defendió que Álvarez "responderá con eficacia" los retos que afronte.

Preguntado por el posible malestar que ha podido causar la continuidad de Álvarez en el PSC, aseveró que "el Gobierno de España va a responder con hechos a los preocupaciones que existen en los distintos territorios", y añadió que se acelerarán las previsiones de infraestructuras para subsanar "algunos déficits que hay en Cataluña".

Indicó que en esta legislatura se acelerará la construcción de la obra pública y que el AVE llegará en 2010 a la Comunidad Valenciana y en 2012 a Galicia".

COMPOSICIÓN DEL NUEVO GOBIERNO

Blanco rechazó, asimismo, que al nuevo equipo de Gobierno le falte peso político, porque, a su modo de ver, sus miembros "son personas con una extraordinaria capacidad política y profesional". "Esas críticas son estereotipos que a veces se instalan. Al Gobierno habrá que juzgarlo por sus hechos", sentenció.

En esta misma línea, Blanco subrayó que este Ejecutivo llevará a cabo "la segunda etapa del cambio, con más cambios, más modernizaciones y más avances", y se dedicará a "mantener e intensificar el pulso reformista de la pasada legislatura". "La nueva estructura de Gobierno responde a los momentos y necesidades actuales y no a los del siglo pasado", destacó.

Interrogado por las influencias que han podido ejercer las distintas autonomías en la formación del nuevo Ejecutivo, Blanco aseguró que éste "es el Gobierno de todos los españoles y no es el Gobierno de ninguna comunidad autónoma", y agregó que la división de sus departamentos es "acertada" aunque provoque "algunas incomprensiones".

Sobre la posibilidad de que no estén bien delimitadas las competencias entre los ministerios de Economía y Hacienda y el de Industria, dijo que ambos departamentos "se complementan" y aseguró que Pedro Solbes y Miguel Sebastián "van a hacer un magnifico equipo" y existe una comunicación "fluida" entre ellos.

Finalmente, Blanco se refirió a la salida de la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y del ex ministro de Industria Joan Clos. De la primera dijo que su partido seguirá contando con ella, aunque no hay "nada concreto", mientras que del segundo vaticinó que también "tendrá un papel" en el PSC.