Zabaleta considera "grave e irresponsable" que el PSN apoye una moción de censura al alcalde de Barañáin (Navarra)

13/04/2008 - 19:01

El portavoz de Nafarroa Bai, Patxi Zabaleta, afirmó hoy que la decisión adoptada en el día de ayer por la Ejecutiva del PSN de presentar una moción de censura al alcalde de Barañáin, Floren Luqui (NaBai), es "grave, irresponsable y perjudicial para los vecinos" de esta localidad.

Zabaleta apuntó, en un comunicado, que la decisión "es grave porque supone la falta de cumplimiento de un pacto que se firmó hace menos de un año". "El PSN pone de manifiesto una vez más su incapacidad de cumplir lo acordado. 'Pacta sunt servanda' (hay que cumplir la palabra dada). Poco respeto han demostrado a la memoria y a la firma de Carlos Chivite por uno de los últimos pactos que firmó", opinó.

En este sentido, el portavoz de la coalición nacionalista advirtió de que el PSN "ha vuelto a demostrar su debilidad frente a la derecha, que le estaba presionando desde hace tiempo con su voracidad por la alcaldía de Barañáin". "El PSN comienza cada vez más a ejercer el papel de bisagra de la derecha cubriendo el papel que le ha llevado al CDN a perder toda imagen política", señaló.

Zabaleta indicó además que el PSN ha sido "responsable" también hasta ahora de las dificultades en la gestión de la tercera población navarra. "Los concejales del PSN de Barañáin no sólo han faltado a la decencia política, sino también a la responsabilidad y, en este sentido, son responsables directos no sólo de no haberse aprobado los presupuestos municipales a cuya propuesta ni siquiera contestaron, sino que también del recorte de servicios sociales y prestaciones a los ciudadanos y ciudadanas de Barañáin", dijo.

El parlamentario señaló que la coalición está "orgullosa" de la gestión "brillante y del esfuerzo que ha realizado Nafarroa Bai y Floren Luqui, a pesar de las zancadillas y de las constantes mezquindades de las que ha sido objeto". "Sin embargo, probablemente lo más grave de la actuación del PSN es que desvirtúa cualquier otra posibilidad de hacer valer la mayoría que está en Navarra por la mejora de las condiciones de vida y prestaciones sociales a la ciudadanía hasta el extremo de que ya está siendo llevado a veces hasta con engaños por UPN al redil de los recortes de derechos y de prestaciones a los ciudadanos", concluyó.