Estados Unidos planea construir una nueva cárcel en Afganistán, según el New York Times

Washington, 17 may (EFE).- Estados Unidos planea construir un gran edificio para albergar una nueva prisión en su principal base militar en Afganistán, lo que supone un reconocimiento implícito de que Washington mantendrá prisioneros en el extranjero durante los próximos años, señala hoy "The New York Times".

El diario, que cita a funcionarios del Pentágono, asegura en su edición on-line que el nuevo centro de detención podría reemplazar a la actual prisión norteamericana en la base militar de Bagram, al norte de Kabul, actualmente atestada con 630 presos, frente a los 270 que hay en Guantánamo (Cuba).

El nuevo complejo previsto para albergar a unos 1.100 presos en Bagram tendrá una extensión de unas 24 hectáreas y un coste que rondará los 60 millones de dólares (unos 39 millones de euros).

La Administración estadounidense se había mostrado dispuesta a reducir la implicación estadounidense en las detenciones en Afganistán, y pensaba transferir a la mayoría de sus prisioneros a una prisión de alta seguridad a las afueras de Kabul bajo custodia de los soldados afganos, según "The New York Times".

Pero funcionarios estadounidenses citados por el diario dan por hecho que esa nueva prisión dirigida por las autoridades afganas no podría absorber a todos los detenidos que tiene actualmente EEUU.