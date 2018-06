A nueve de cada diez españoles les gusta el municipio en el que viven

Madrid, 17 may (EFE).- A nueve de cada diez españoles les gusta mucho o bastante vivir en la localidad en la que residen, pero la mitad de ellos no ha acudido en el último año a su ayuntamiento e incluso el 89,8 por ciento no ha presenciado jamás un pleno municipal.

Así se desprende de un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mediante 4.000 entrevistas realizadas en 51 municipios de 34 provincias de entre 100.000 y 400.000 habitantes, al que ha tenido acceso Efe.

El estudio, titulado "Participación local", señala que sólo al 1,9 por ciento de los españoles no les gusta nada vivir donde viven, mientras que otro 7,5 por ciento está poco contento de habitar en su localidad.

Raramente o nunca discuten con otros vecinos sobre asuntos o problemas relacionados con su municipio (44,9 por ciento contesta así), y sólo un 18,5 por ciento lo hace a menudo y otro 36,2 por ciento en algunas ocasiones.

El primer problema que dicen sufrir los encuestados en sus municipios es el del tráfico, por delante de la inseguridad ciudadana, la inmigración, la vivienda, el empleo o las obras.

De media, los ciudadanos otorgan un 5,44 sobre 10 a los servicios municipales, cuya mejor gestión debe garantizar el ayuntamiento para el 31,7 por ciento de los preguntados y el propio consistorio en colaboración con las asociaciones vecinales para el 21,6 por ciento.

Los ayuntamientos son las instituciones que más confianza despiertan entre los ciudadanos, que le dan una puntuación de 5,31 sobre 10 y son las únicas que aprueban.

Suspenden, en cambio, a los Ejecutivos autonómicos, con un 4,94; al Gobierno central, al que puntúan con un 4,60, y a los partidos políticos, con un 3,46.

La mitad de los ciudadanos -50,5 por ciento- confiesa que no ha acudido nunca en el último año a su ayuntamiento o a alguna de sus oficinas municipales, pese a ser las instituciones de gobierno más valoradas por los españoles, por delante de los Ejecutivos autonómicos y el central.

Además, hay otro 22,8 por ciento que admite haber ido "rara vez" y un 21,6 por ciento que se ha desplazado "ocasionalmente".

Frente a ellos, sólo un 4,3 por ciento ha ido a menudo.

De acuerdo con este informe, el 89,8 por ciento de los encuestados no ha presenciado jamás un pleno municipal y el 62,2 por ciento no ha pertenecido nunca a ninguna asociación de su localidad.

Con todo, al 50,1 por ciento de los ciudadanos les gustaría participar en los asuntos municipales si se pusieran en marcha mecanismos para ello, en contraposición con un 43,7 por ciento que, en cualquier caso, no estaría en absoluto interesado.

Son llamativas algunas cifras respecto a las actividades que desarrollan los ayuntamientos y, así, el 88,1 por ciento de los ciudadanos no ha oído hablar nunca de los presupuestos participativos; el 41,6 por ciento desconoce lo que es un centro cívico; el 89,8 por ciento no ha oído hablar de la Agenda Local 21, y el 92,1 por ciento no sabe lo que es un Consejo ciudadano.

No obstante, los consultados consideran que las decisiones que más les afectan son las que adoptan sus corporaciones locales (el 80,3 por ciento responde que mucho o bastante), seguidas de las que toman los Gobiernos de sus comunidades (el 75,8) y las del Gobierno central (73,5 por ciento), en tanto que las de la UE preocupan al 57,3 por ciento.

En otra de las preguntas formuladas por el CIS, el 32,4 por ciento asegura que son ellos mismos quienes mejor defienden sus propios intereses a nivel municipal, como usuarios de los servicios, y otro 23,5 por ciento considera que son los concejales o los alcaldes quienes cumplen con ese cometido.

Sin embargo, el 46,8 por ciento admite que ellos pueden influir poco en las decisiones que se toman en los ayuntamientos y un 24,2 por ciento es aún más pesimista y cree que no pueden contribuir en nada.