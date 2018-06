De la Vega niega "malestar" en los socialistas valencianos por el nombramiento de Peralta como delegado del Gobierno

La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que "no hay controversia" ni "me consta que haya malestar" en las filas de los socialistas valencianos por el nombramiento ayer de Ricardo Peralta como nuevo delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana. Además, afirmó que "las decisiones del Gobierno las toma el Gobierno y las decisiones del partido las toma el partido".

De la Vega realizó estas declaraciones en una rueda de prensa que tuvo lugar tras una reunión, posterior al acto de inauguración de la oficina parlamentaria en la sede del PSPV, que duró algo menos de una hora, con miembros del PSPV, como el presidente de la Gestora, Joan Lerma, así como con diputados y senadores valencianos, preguntada por si la decisión de ubicar a Peralta en la delegación del Gobierno era suya, por qué no se había esperado a la celebración del Congreso del PSPV y si se había consultado al PSPV.

En este sentido, la vicepresidenta manifestó que "no me consta que haya ningún malestar. Y así me lo han expresado las personas que comparten este proyecto".

Además, en la comparecencia en la sala de prensa de la sede del PSPV, De la Vega estuvo acompañada por todos los responsables socialistas que también habían asistido a la inauguración de la oficina parlamentaria, excepto por Lerma.

Sobre el nombramiento de Peralta, explicó que el delegado del Gobierno es una institución para "representar al Gobierno en una comunidad autónoma, cuyo objetivo es "establecer una relación entre Gobierno y comunidad autónoma", subrayó.

Así, apuntó que dicha función la tiene que cumplir el delegado, que es nombrado tras la constitución del Ejecutivo central y "eso hemos hecho". Junto con él, el Gobierno ha nombrado a otros dos delegados en las comunidades de Murcia y Canarias.

Por otro lado, De la Vega aseguró que Ricardo Peralta reúne las características precisas para su cargo, como son "experiencia, honestidad y compromiso".