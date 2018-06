CDC se erige en única alternativa al PSC a la vista de que ERC se diluye, el PP recula e ICV es un "satélite socialista"

17/05/2008 - 14:38

El secretario general de CDC, Artur Mas, erigió hoy a su formación y a CiU en la única alternativa al "monopolio socialista" liderado por José Montilla y por José Zaragoza a la vista de que ERC "se diluye", el PP "recula" e ICV-EUiA es un "satélite socialista".

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa durante el consejo nacional de CDC en el que se presentaron las cuatro ponencias que se someterán a votación en el XV congreso de la formación, Mas hizo un balance "bastante bueno" de los últimos cuatro años, aunque admitió que "no es un balance excelente" porque la capacidad de crecimiento del partido "es mucho mayor" que la que ha experimentado.

Remarcó que CiU es la única fuerza que ha subido en las últimas elecciones municipales, autonómicas y generales, todo ello pese a los intentos de alejarla de "todos los centros de poder y de influencia".

Con esta base, apostó por desarrollar el proyecto de 'Gran Casa del Catalanismo', englobando diferentes sensibilidades catalanistas frente al proyecto socialista, que se ejerce con un alto grado de "sectarismo" y siempre vinculado a la "maquinaria del poder".

Tras escuchar decir al presidente de la Generalitat, José Montilla, que el PSC debe representar la "fuerza central en Cataluña", Mas apuntó que si los socialistas quieren representar este papel deberían tener grupo propio en Madrid.

"El PSC no puede tener la centralidad catalanista en Cataluña si al mismo tiempo no es capaz de defender este proyecto en todos lados con voz propia y manos libres", argumentó Mas, que añadió que es más importante que CDC "abra la puerta a más estamentos catalanistas" que un socialismo que hoy "no se puede definir como una formación política con una centralidad catalanista".

RELACIÓN CON UDC.

En el consejo nacional de hoy se aprobaron por unanimidad las cuatro ponencias que se someterán a votación en el congreso que tendrá lugar el 11, 12 y 13 de julio. Mas señaló que pronto se reunirá con el presidente de UDC, Josep Antoni Duran, para explicarle los contenidos de las ponencias, especialmente algunos que afectan especialmente a la relación con Unió.

De hecho, en la ponencia organizativa coordinada por Lluís M.Corominas, CDC considera "absurdo" que la relación de colaboración con Unió se rompa en el marco de la 'Gran Casa del Catalanismo'. Sin embargo, constata que es necesario "revisar y mejorar la fórmula de la relación" entre ambos partidos.

Para empezar, Convergència apuesta por que sea posible que ambos partidos concurran a las elecciones municipales separados "sólo en el caso en que se agoten todas las vías" para llegar a un acuerdo. Para ello, se producirá una votación en la asamblea local de CDC y será necesario el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación (CENF).

CDC constata que la fórmula de la federación ha servido para dar continuidad a una forma electoral de éxito, aunque reconoce que el objetivo de convertirse en una sola fuerza política no ha sido posible porque "UDC ha querido marcar su perfil propio y eso ha impedido tener una sola voz".

A nivel municipal, la ponencia argumenta que el número de conflictos ha disminuido, pero éstos han sido "más duros que nunca". En las asambleas para tratar estos conflictos, UDC --según sus socios-- ha tenido un comportamiento "opaco y poco correcto respecto al número y procedencia de sus militantes", lo que ha generado "mucho malestar" en Convergència.

Es por todo ello que, además, de la propuesta a nivel municipal, se apuesta por una serie de cambios en los estatutos de tipo organizativo para reforzar la federación "o para llevarla a término de forma definitiva, o, si eso no es posible, se tenga que decidir la nueva fórmula de relación con UDC".

ORGANIZACIÓN.

Como novedad, el texto formaliza la figura del secretario general adjunto, en la actualidad en manos de Felip Puig desde finales del pasado año. Junto al secretario general y al presidente configura la cúpula de la dirección.

El nivel siguiente está formado por cinco secretarías ejecutivas: Relaciones Institucionales; Comunicación y Estrategia; Estudios y Programas; Territorio, Acción Municipal y Militancia, y Ámbito Sectorial.

DERECHO A DECIDIR.

En la ponencia titulada 'La aportación de Convergència a la refundación del catalanismo' --coordinada por Francesc Homs--, CDC repasa el proyecto de Mas de 'Gran Casa del Catalanismo', explicando cómo debe ser el catalanismo del siglo XXI una vez se ha comprobado que los objetivos marcados ya se han logrado, entre ellos "regenerar España".

Entre los rasgos de este nuevo catalanismo figura el derecho a decidir como siguiente estadio para Cataluña, abandonando la pedagogía a la vista de que en España "predomina más el odio que la concordia, la intolerancia que el respeto", y al comprobar el "rechazo persistente" de izquierda y derecha.

Es necesario "sustituir la búsqueda de la compresión por la inevitable atención que impone el respeto", que se logra por la fuerza de la democracia. El derecho a decidir no tiene otro límite que "aquel derivado de la falta de apoyo democrático", por lo que CDC no renuncia a ningún planteamiento, aunque sí priorizará cuestiones relacionadas con las infraestructuras y la financiación, apostando por un modelo similar al concierto económico.

La premisa es conseguir mayorías amplias sobre cada tema a plantear, y este será el trabajo de CDC de cara al futuro: procurar que los temas nacionales sean asumidos, defendidos y reclamados por una mayoría firme y sólida de catalanes.

Para lograrlo se plantea una "hoja de ruta" que se inicia con las medidas legales para hacer efectivo el derecho a decidir a partir del Estatut (Ley de Consultas Populares), continúa con la elaboración de una lista de cuestiones a plantear y la apertura de un proceso de consultas con otras fuerzas para fijar las prioridades a consultar.

LEY ELECTORAL.

En la ponencia sobre acción política --coordinada por Meritxell Borràs--, CDC plantea sus propuestas sobre educación, sanidad, economía, inmigración, vivienda, servicios sociales, medio ambiente y otros muchos ejes de la sociedad.

El texto explica los criterios que debería seguir la futura ley electoral, en la que debería apostarse por un modelo en el que el ciudadano tuviera un doble voto, uno para una lista cerrada de partida en cada circunscripción (vegueria), y otro para un candidato individual de su distrito electoral (comarca o distrito municipal en el caso de Barcelona). CDC apuesta por que las nuevas circunscripciones respeten la representatividad actual del territorio.

Precisamente, en la cuarta ponencia, titulada 'Regeneración y calidad democrática', se describe el actual clima de desafección política y se proponen medidas para paliar la situación, entre las que destaca la nueva ley electoral y el derecho a decidir.

Respecto a este último punto, apuesta por una Ley de Consultas Populares constitucional y estatutaria que haga "eficaces" los referéndums por iniciativa popular (que sólo dependan de la autorización del Gobierno), "atractivos" y que sus resultados sean jurídicamente vinculantes.

La ponencia, coordinada por Maite Fandos, además, hace una serie de recomendaciones apostando por favorecer el pacto, evitar las críticas constantes al sistema, cumplir los programas electorales y acercar los cargos electos a los ciudadanos.