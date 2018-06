Mas cree que el TC debería haber rechazado pronunciarse sobre el Estatut desde un principio

17/05/2008 - 15:14

El presidente de CiU, Artur Mas, opinó hoy que el Tribunal Constitucional (TC) debería haber rechazado pronunciarse sobre el Estatut ya desde un principio, pues, a su juicio, no tiene "legitimidad moral" para opinar sobre el texto en su conjunto.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa durante el consell nacional de CDC, Mas evitó pronunciarse de la misma forma que lo hizo ayer el ex secretario general de Convergència Miquel Roca en un acto de la Convenció pel Futur --impulsada por sectores del PSC--, donde pidió la dimisión de todo el Constitucional.

Mas dijo no atreverse a pedir la dimisión porque como líder político en activo no le corresponde, pero sí manifestó que el TC "no está en un buen momento de legitimidad para poder opinar sobre un tema tan trascendental", cuando está "peleado internamente y fuertemente intervenido por PP y PSOE".

Asegurando que respeta "muchísimo" las opiniones "serenas" de Miquel Roca, opinó que el TC tendría que haber rechazado "de entrada" pronunciarse sobre el Estatut, ya que es un pacto entre parlamentos democráticos, refrendado por el pueblo de Catalunya y "que ha pasado todo tipo de filtros jurídicos".

"¿Qué pinta aquí el TC?", se preguntó Mas, que añadió que el Tribunal podría pronunciarse sobre algún artículo muy concreto, pero "no puede hacer un juicio entero sobre un Estatut".