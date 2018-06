López lamenta que el Parlamento vasco haya "asumido el manual del terrorista" y cree "inmoral" que se olvide el atentado

17/05/2008 - 15:23

Afirma que el PSE-EE "va a liderar" Euskadi y dice que la sociedad no quiere del Gobierno vasco "ni aventuras ni amenazas"

SAN SEBASTIAN, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, lamentó hoy la aprobación ayer de una iniciativa en el Parlamento vasco, en la que se acusa al Gobierno central de "amparar la tortura", y acusó a los partidos que la apoyaron de "asumir el manual del terrorista detenido". "Es tremendo e inmoral olvidarse tan rápidamente de la víctima del día anterior y utilizar los argumentos de sus victimarios en un ejercicio de irresponsabilidad enorme", agregó.

López realizó estas afirmaciones en la clausura del Congreso del PSE-EE de Gipuzkoa en San Sebastián, para elegir a su nuevo secretario general, donde rechazó "la imagen que dieron ayer algunos partidos" cuando, "olvidando lo que acababa de pasar, dando la espalda a un Estado de Derecho como el nuestro, asumieron el manual del terrorista detenido, asumieron sus argumentos y tuvieron la inmoralidad de decir que el Gobierno de España ampara torturas sistemáticas".

El dirigente socialista remarcó que su formación ofrece "unidad entre los demócratas para combatir a ETA y a los que todavía apoyan y jalean sus acciones criminales". De este modo, se refirió al "salvaje atentado" contra la casa cuartel de Legutiano (Alava) que costó la vida al Guardia Civil Juan Manuel Piñuel y afirmó que "una vez más, hemos asistido con rabia al dolor de una familia destrozada y al sufrimiento de un colectivo de servidores públicos que desde hace muchos años realiza una labor impagable en defensa de la democracia y la libertad".

No obstante, López señaló que, en medio de "la sombra de muerte y destrucción que ETA ha querido instalar en la sociedad", se puede encontrar "un rayo de luz" con "la dignidad" con las que se ha despedido a Piñuel con una "imagen inédita de cercanía y solidaridad" entre los representantes políticos vascos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Ertzaintza y con la "imagen de unidad" de todos los partidos democráticos en la concentración de Vitoria.

En esa línea, se mostró convencido de que "el final de los que han hecho de las bombas y el asesinato su única razón de ser está más cerca que nunca" y marcó la "consecución de la paz y la consolidación de las libertades en Euskadi" como las prioridades del PSE-EE.

ATAQUE CONTRA EL MONOLITO

Además, condenó el ataque de "los fascistas" contra el monolito de homenaje a Juan María Jáuregui, a los que advirtió de que con esta acción "no han conseguido más que más desprecio, rechazo y ni un solo paso atrás de ni un solo socialista". "Los socialistas no estamos aquí sólo para resistir sino para cambiar las cosas", añadió.

Por otro lado, Patxi López se felicitó por que el Congreso de los socialistas guipuzcoanos se haya celebrado en un clima de "unidad y concordia" y, en ese sentido, se refirió a las disputas de otras formaciones y consideró que ser el partido "más unido, cohesionado y fuerte de Euskadi" es "un punto a favor" de los socialistas a la hora de presentarse ante la sociedad vasca.

"Mientras otros consumen buena parte de sus energías, sino todas, en sus conflictos internos, nosotros nos dedicamos en cuerpo y alma a dar respuestas a las demandas de los ciudadanos", remarcó.

Además, se congratuló por que el tránsito entre los secretarios generales de Gipuzkoa se haya realizado "sin conflictos, con naturalidad", al tiempo que agradeció a Miguel Buen el "enorme trabajo" que ha realizado al frente del partido en este territorio histórico.

El dirigente socialista consideró que su partido es "para una nueva mayoría de ciudadanos el único referente de los que aspiran a que Euskadi salga de la espiral de la confrontación a la que algunos nos quieren volver a meter y se abra un nuevo tiempo de ilusión y de esperanza, para el diálogo".

NUEVO LIDERAZGO

En esa línea, abogó por un "nuevo liderazgo" porque, en su opinión, "el que tenemos ha demostrado ya largamente que nos sirve y que no quiere que los que representamos a la sociedad vasca nos sentemos en Euskadi para buscar el acuerdo entre diferentes y decidir juntos nuestro futuro".

De este modo, se mostró convencido de que el PSE-EE "va a liderar" Euskadi porque es "la alternativa a un Gobierno tripartito agotado". Según dijo, los ciudadanos reclaman "unidad democrática como actitud permanente" y no "pose coyuntural detrás de cada atentado", además de "diálogo y entendimiento para reforzar la convivencia".

"Quieren un Gobierno que dé respuestas y no se pase el día creando problemas donde no los hay, no quieren ni aventuras no amenazas que pongan en riesgo lo que hemos ido construyendo hasta ahora", concluyó.