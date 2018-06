Carod-Rovira contrapone la ERC "responsable" de Benach y Niubò a la de "vocación marginal" de Ridao y Puigcercós

17/05/2008 - 17:36

Acusa ante 1.800 militantes al 'aparato' de ERC, próximo a Puigcercós, de haberle hecho "mobbing"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, contrapuso hoy en Barcelona la ERC "responsable" de la candidatura de Ernest Benach y Rafael Niubò (ERCfutur) a la presidencia y a la secretaría general del partido, a la "desorientada" y "que pierde", de los candidatos de Gent d'Esquerra, el actual secretario general, Joan Puigcercós, y Joan Ridao, a quienes acusó de tener "vocación marginal".

En el mitin central de la campaña para las primarias del 7 de junio y el congreso del 14, --que reunió a más de 1.800 militantes del partido en el pabellón Nova Icària de Barcelona--, Carod alertó que deben escoger entre "dos ERC", una "responsable" y "seria" con "proyectos constructivos", de Benach y Niubò, y otra "de 'calçotada', golpes volante, cambio de estrategia cada seis meses, sin cultura de gobierno y con vocación marginal" de Puigcercós y Ridao.

Pese a que aseguró que el acto de hoy no iba "contra nadie", no ahorró contundentes y encendidas acusaciones especialmente dirigidas a Puigcercós y el 'aparato' de ERC, al que acusó de haberle hecho "mobbing" los últimos años.

El también vicepresidente de la Generalitat contrapuso el proyecto de partido "moderno, abierto y no sectario, plural y valiente" de ERCfutur a una concepción "cerrada" de "mentalidad pequeña" y con "miedo crecer" que atribuyó a Gent d'Esquerra.

Y abogó por que los militantes de la formación opten por la "ERC que gana, la de los ocho diputados en Madrid, los más de 20 diputados en el Parlament" y no por la candidatura de Puigcercós y Ridao, "que pierde, desorientada, sin credibilidad, la de los tres diputados".

Carod lo dijo en referencia al pinchazo electoral de ERC en las elecciones generales, que pasó de los ocho diputados en el Congreso que consiguió el partido en las elecciones generales de 2004, con él al frente, a los tres diputados conseguidos por Ridao en los últimos comicios.

La candidatura de Benach y Niubò representa, para Carod, "la ERC con ideas, que quiere ganar, con vocación mayoritaria" pero "que quiere todo el poder para el pueblo de Cataluña, y no sólo, como otros, todo el poder dentro el aparato. Lo importante es Cataluña, no el 'aparato' del partido", aseveró.

Para Carod, "ERC necesita un cambio, pero no para retroceder, sino para ir hacia adelante; no para cerrarse más, sino para abrirse, no controlada por los mismos que hace 12 años que mandan y lo quieren continuar haciendo desde la sombra".

Aplaudido constantemente, Carod advirtió a sus adversarios en ERC que no tiene ninguna intención de retirarse pese a no aspirar de nuevo a la presidencia de ERC: "No me he retirado, sólo se retira quien deserta, y yo no deserto porque nunca he desertado".

"Estoy en condiciones de dar al partido lo mejor de mí mismo donde el partido decida", afirmó, en referencia a su intención de repetir como candidato a la presidencia de la Generalitat pese a que Puigcercós también haya manifestado esta intención.

Benach ya dejó entrever la respuesta al asegurar que Carod es "absolutamente indispensable para este partido y este proyecto", lo que significa que, si gana el congreso, será su apuesta como presidenciable de nuevo.

Carod defendió la presencia de ERC en el Gobierno catalán: "ERC es un partido, no una tertulia, no un grupo excursionista, no una peña gastronómica, y los partidos deben estar en el gobierno", en el caso de ERC para crear las condiciones para un eventual referéndum de independencia, que Carod defiende para 2014, por lo que defendió que el partido debe conseguir 30 diputados.

"LINCHAMIENTO EXTERNO Y MOBBING INTERNO".

En su último mitin público como presidente de ERC --precisamente el día en que cumple 56 años-- tuvo palabras de agradecimiento a las personas que han estado a su lado en los últimos "años duros, muy duros, llenos de dificultados enormes" y de "linchamiento externo y mobbing interno".

Carod elogió a Benach, por su capacidad de sumar consensos", y a Niubò, secretario general de la vicepresidencia con excedencia hasta después del congreso de ERC, por su capacidad de trabajo y porque para hablar con él "no será necesario marcar el 91 de prefijo de Madrid", en referencia al cargo de Ridao como portavoz en el Congreso, a quien acusó de optar a la secretaría general sin convicción para ello.

UNA ERC FIABLE PARA SER MAYORITARIA.

Niubò defendió la necesidad de que ERC se sitúe al frente de los partidos catalanistas, porque "no es creíble ser independientes desde la tercera posición". "Cuando ganemos, podremos, y no ganaremos nunca si no somos de fiar, si queremos renegociar pactos y no estamos unidos", alertó.

Para Benach, en un tono más conciliador que los oradores que le precedieron, su candidatura representa el "cambio tranquilo", ya que "ganar no quiere decir derrotar, humillar, intimidar, imponer", sino que "quiere decir integrar, liderar, saber pactar y, sobre todo, respetar".

Y, como era de esperar, hizo un llamamiento a la reconciliación entre los sectores de ERC: "En nuestra ejecutiva, Puigcercós como presidente del grupo parlamentario, y Ridao, como portavoz en el Congreso, deben estar, pero Joan Carretero y Uriel también".

Mostró su "compromiso" para presidir ERC los próximos cuatro años, ante la intención de Puigcercós de renunciar a la presidencia del partido, si la ganara, en caso de ser nombrado candidato a la presidencia de la Generalitat: "No queremos el partido para ninguna proyección personal".

ERCfutur contó con la presencia y el apoyo de actores como Carles Canut, el artista Lluís Juste de Nin, uno de los líderes de la desaparecida y mítica banda de rock catalán 'Sau', Pep Sala --que cerró el acto con la interpretación de la emotiva pieza 'Boig per tu' del malogrado líder de la formación Carles Sabater--, o el grupo 'Soulfat de Gospel'.

A lo largo del acto se dejaron entrever algunos guiños a las candidaturas de los críticos de Reagrupament.cat, liderados por Joan Carretero y Rut Carandell, y de Esquerra Independentista, liderada por Uriel Bertran y Jaume Renyer.

Así, Canut citó, en la apertura del acto, al poeta valenciano Vicent Andrés Estellés, pronunciando el verso "'allò que val es la consciència de no ser res si no s'és poble'" (Lo que vale es la conciencia de no ser nada si no se es pueblo), uno de los lemas de RCat.

También estuvieron varios dirigentes del partido como el conseller de Cultura y Medios de Comuncación, Joan Manuel Tresserras; la portavoz de ERC y diputada, Marina Llansana; el ex presidente del partido, Jordi Carbonell; y el director del Institut Ramon Llull, Josep Bargalló; y la ex consellera y diputada Marta Cid, entre otros.

Participaron Jordi Portabella --de quien el presidente de la federación de Barcelona, Oriol Amorós, destacó que "cuando es necesario da una patada en el trasero al PSC"--, Sergi de los Ríos, Patricia Gomà --presentadora del acto junto a Amorós--, el senador Carles Bonet, que pinó que hace 300 años que Catalunya sufre "bulling del nacionalismo español" y varios dirigentes territoriales.