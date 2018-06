Atacan el monolito de homenaje a la víctima de ETA Juan María Jáuregui

17/05/2008 - 18:26

El monolito de homenaje al ex gobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jáuregui, asesinado por ETA fue atacado la pasada madrugada por desconocidos. El monumento está situado en un monte de Legorreta, localidad notal de Jáuregui, que fue asesinado hace ocho años. Su viuda, que también es directora de la Oficina de Atención a las Víctimas, María Lasa, aseguró que sintió "una rabia impresionante" al conocer la noticia Desde el PSE-EE, su secretario general Patxi López, condenó el ataque de "los fascistas" , a los que advirtió de que con esta acción "no han conseguido más que más desprecio, rechazo y ni un solo paso atrás de ni un solo socialista". "Los socialistas no estamos aquí sólo para resistir sino para cambiar las cosas", añadió.

BILBAO, 17 (OTR/PRESS)

La presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Rafaela Romero, también condenó el ataque y consideró que se trata de una "salvajada" que pone de manifiesto "la sinrazón en la que viven los violentos que no nos dejan en paz ni muertos".

Por su parte, el portavoz de la Presidencia de Ezker Batua Berdeak, Mikel Arana, se sumó a las condenas, al tiempo que dijo que la "mejor respuesta" es la asistencia "masiva" al homenaje a las víctimas de mañana en el Kursaal de San Sebastián, que organiza la propia viuda de Jáuregui.