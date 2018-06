Carod defiende un partido "de gobierno" frente a una ERC de "calçotada"

Barcelona, 17 may (EFE).- El presidente de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira, ha advertido hoy a los militantes que deben elegir entre un partido "serio y de gobierno", como parte esencial de su proyecto por la independencia de Cataluña, o uno de "calçotada", una "peña gastronómica" y "sin cultura de gobierno".

Carod-Rovira ha participado, en el día de su cumpleaños y en su último acto como presidente, en un mitin en apoyo de la candidatura de Ernest Benach y Rafael Niubó a la dirección del partido, por la que competirán en el congreso de junio con la encabezada por Joan Puigcercós y Joan Ridao.

Las otras dos candidaturas en liza son las de los sectores críticos Reagrupament.Cat, con el ex conseller Joan Carretero y la abogada Rut Crandell al frente, y la de Esquerra Independentista, dirigida por Uriel Bertran y Jaume Ranyer.

Carod-Rovira ha explicado que los militantes republicanos deben elegir entre una formación "responsable, seria", que sólo tendrá futuro con "proyectos constructivos" y una formación "de calçotada, de golpes de volante, que cambia de estrategia cada seis meses, sin cultura de gobierno y con vocación marginal".

"Esquerra Republicana -ha afirmado en otro momento de su discurso- no es una peña gastronómica, es un partido y debe estar en el gobierno".

En su opinión, lo más importante que le ha pasado al independentismo político ha sido estar en el gobierno de la Generalitat y ha defendido su actuación y logros en el ejecutivo autonómico, donde ERC se ha integrado de la mano de Carod junto al PSC e ICV-EUiA.

Ha advertido de que "sólo triunfa quien es responsable y no dimite", en una clara alusión a Joan Puigcercós, que abandonó el gobierno catalán para dedicarse por completo a la gestión de ERC.

El todavía presidente ha dirigido la mayoría de sus críticas a la candidatura de Puigcercós y Ridao, especialmente cuando ha afirmado que hay una ERC "que gana, con ocho diputados en Madrid y más de 20 en el Parlament", en alusión a los resultados que el partido obtuvo cuando él encabezo las elecciones al Congreso y al Parlament.

Frente a estos resultados ha contrapuesto una Esquerra "desorientada y sin credibilidad, la de los tres diputados en Madrid, con los que no tenemos bastante", ya que en las pasadas elecciones generales el candidato de ERC era Joan Ridao.

Aunque ha comenzado su intervención advirtiendo: "no estamos aquí contra nadie", también ha señalado que hay diferentes opciones sobre la manera de hacer política y Carod ha defendido una ERC "moderna, no sectaria, plural" y abierta a nuevos militantes, "sin miedo a crecer".

Carod-Rovira ha afirmado: "no me he retirado, solo se retira quien desierta y yo no desierto, nunca. He dejado paso a otra gente. Estoy en condiciones de dar lo mejor de mi mismo donde el partido decida".