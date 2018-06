Congreso PP.- Aznar recuerda a dos personas "excepcionales", María San Gil y Ortega Lara, que deben "seguir" en el PP

21/06/2008 - 13:03

El ex presidente del Gobierno José María Aznar abrió este mediodía su esperada intervención en el decimosexto Congreso Nacional de Valencia con un recuerdo a dos "compañeros excepcionales", la dirigente vasca María San Gil, y el funcionario de prisiones José María Ortega Lara, sin los que el Partido Popular, exclamó, "ni habría sobrevivido ni sería lo que es".

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Es más, el también presidente de la Fundación FAES recalcó que tiene una "deuda de afecto con ellos", así como "una deuda impagable de agradecimiento" en el Partido Popular, del que "deben seguir formando parte". Sus palabras fueron muy aplaudidas por todo el auditorio. Aznar ya expresó en su día que estaba profundamente "disgustado" por la marcha de San Gil y Ortega Lara.

"Somos un partido muy joven pero de sólidas referencias morales que no debemos perder nunca. Sin ellas, no habríamos llegado hasta aquí y no seríamos lo que somos . Perderlas nos impediría alcanzar nuestros objetivos y sobre todo algo mucho más duro, explicarnos a nosotros mismos", proclamó Aznar.