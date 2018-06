Aznar pide no renunciar a un proyecto de éxito y que nadie se quede en el camino

Valencia, 21 jun (EFE).- El ex jefe del Gobierno José María Aznar se ha preguntado hoy qué sentido tendría renunciar a un "proyecto de éxito y solvente" como el que ha tenido el PP y ha considerado que en la renovación que ahora emprende el partido "nadie debe quedar por el camino" y se debe contar "con todos y con los mejores".

En su discurso ante el XVI Congreso y tras expresar su "respaldo responsable" a Mariano Rajoy, ha asegurado que un "gran partido" como el PP "no puede ser nunca el proyecto personal de nadie" y ha explicado que por eso él renunció voluntariamente a la Presidencia del PP cumpliendo su palabra de no estar más de ocho años.

Ha asegurado que el PP, "con aciertos y con errores", no tiene que "avergonzarse de nada" tras ocho años de un Gobierno que "acabó con la corrupción, llevó a España a la primera división de Europa y restableció el prestigio del Estado de derecho".

"Al contrario. Si nos hubiéramos avergonzado, hoy estaríamos echando el cierre al Partido Popular", ha agregado Aznar, que se ha definido asimismo como el "militante más disciplinado" del PP.

"¿Qué sentido tendría renunciar a un proyecto de éxito y solvente como el nuestro?", se ha preguntado hasta en dos ocasiones, a la vez que ha dicho que el PP tiene que "ser el partido en el que confíe la mayoría de los españoles, no el partido que gustaría a nuestros adversarios" y que tiene que ser una "alternativa creíble frente al socialismo, no una alternativa a nosotros mismos".

Ha abogado por renovar el PP para mejorar el proyecto y enriquecerlo con nuevas aportaciones y ha destacado que el objetivo no debe ser "heredar a la izquierda, sino ganarle en las urnas".

El presidente de honor del PP ha iniciado su intervención en el plenario ensalzando la labor de María San Gil y de José Antonio Ortega Lara y subrayando que "deben seguir formando parte del partido", a la vez que los ha calificado de "compañeros excepcionales", lo que ha sido acogido con un largo aplauso.

"Somos un partido en el que no sobra nadie y que está unido por nuestra idea de libertad y nuestra idea de España", ha subrayado, y ha manifestado que el PP es una formación que "levanta muy alta la bandera de la libertad y la bandera de España, nuestra nación".

Ha apostado por trabajar "para todos" -para los que han votado al PP y para los que no- ya que, ha dicho, el partido no podrá ganar las elecciones si piensa que puede "ignorar" a los que ya han confiado en él. "Porque los votos nadie los tiene en propiedad. Nosotros tampoco. Y no conviene olvidarlo", ha asegurado.

Aznar, quien ha dicho que al PP nadie le tiene que enseñar el camino del centro porque ya está en ese espacio político desde hace muchos años, ha explicado que sus silencios y sus palabras, por las que ha manifestado que le han criticado, están guiados por el "sentido de la responsabilidad y de la lealtad" al PP y a España.

El ex presidente del Gobierno ha hecho un reconocimiento y ha dado las gracias al equipo que ha dirigido el PP desde 2004 y ha dicho que han defendido con "gran coraje" el proyecto político, la integridad de los principios y valores y la unidad.

"Pero en estos tiempos de despedida para algunos y hasta luego para otros y hasta siempre espero que para todos y de alguna ausencia dolorosa, yo quiero aquí dar las gracias especialmente a dos personas que se han batido con un coraje admirable: Eduardo Zaplana y Angel Acebes", ha apuntado Aznar sobre el hasta hoy secretario general y el ex portavoz parlamentario, quien finalmente ha decidido no acudir a Valencia al no haber sido invitado.

Además, ha expresado su "respaldo responsable" a Rajoy y ha dicho que requiere la "ayuda de todos y que todos sean convocados a ese objetivo" que ha de ser "contar con todos y con los mejores", unas palabras que han sido recibidas con aplausos y ante las que el líder del PP se ha puesto en pie pasados unos segundos y ha pronunciado un "gracias" dirigido a quien le nombró su sucesor en el PP.

"El nuestro ha sido siempre un ejemplo de renovación integradora frente a las etiquetas y los personalismos", ha continuado, antes de pedir que nadie debe equivocarse sobre el sentido de la renovación.

"Siempre he dicho y lo sigo manteniendo que cuando vayas avanzando procura que cada vez veas más gente siguiéndote. Nadie debe quedar por el camino", ha subrayado.