Congreso PP.- La Ponencia Económica apuesta por erigir al PP como "la única alternativa real de Gobierno" en economía

21/06/2008 - 13:49

Los encargados de la Ponencia Económica del PP, Gerardo Camps, Engracia Baños y Fátima Hidalgo, coincidieron en erigir al partido como la "única alternativa real de Gobierno" en materia económica, para lo cual es "vital que los ciudadanos nos perciban como la llave del cambio".

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

De esta manera, se mostraron seguros de que este partido es "reconocido como el partido de la eficacia y la gestión, que es lo que esta sociedad necesita. Para ello, el PP propone diferentes políticas basado en un crecimiento sostenible, el pleno empleo y en asegurar la protección social de los españoles y dotarla de excelencia y calidad.

Durante la exposición de la ponencia, que fue aprobada por la mayoría del plenario, las intervenciones giraron en torno a la situación de "crisis", que "no desaceleración", apuntó Gerardo Camps, quien señaló que "España no se merece un Gobierno que lo fía todo a la coyuntura y la improvisación". Porque "hoy España no va bien", la confianza "se ha transformado en recelo", el déficit "en un impuesto mas" y el empleo "en paro".

Por ello, el responsable de la Ponencia subrayó que este es el momento de "recuperar la confianza en nuestra economía", para lo que hay que "acometer reformas audaces y valientes", que serán las que "van a llevar al presidente del PP, Mariano Rajoy, a convertirse en el presidente antes de lo que algunos piensan", apostilló.

Camps, que se refirió a las políticas de actuación del PP en materia económica, señaló que en primer lugar apuestan por "volver a trabajar por el pleno empleo", para lo que, aseguró, "apostamos por reformas valientes sobre el mercado de trabajo dirigidas a consolidar la plena integración de la mujer", porque "el pleno empleo tiene cara de mujer", así como de los jóvenes y de los mayores de 50 años. Para lograrlo resaltó que estas acciones deben estar "enmarcadas en el diálogo social",

En la línea del pleno empleo aseguró que "en las aulas comienza la lucha contra el desempleo", por ello hay que "garantizar una buena educación", con lo que empleo y formación "deben ser los ejes vertebradores de un mercado mas flexible y seguro".

También se refirió al incremento de la competitividad en el sector industrial, para lo que enfatizó la apuesta del PP por facilitar el acceso de las pymes y autónomas a las nuevas tecnologías, así como la importancia de reducir la dependencia energética y lograr incrementos de productividad sostenidos. Sobre el sector de la construcción afirmó que "debe seguir teniendo peso específico" y criticó a aquellos que "se han equivocado demonizando" esta actividad, y puntualizó que "no debe ser tanto como antes pero no tan poco como otros quieren".

Por su parte Fátima Baños incidió en la necesidad de recuperar la "senda del crecimiento económico generador de empleo". Para ello, explicó que el PP apuesta por unas reformas basadas en los principios de libertad, solidaridad e igualdad de oportunidades; además se mostró convencida de la importancia de articular una "economía para el mañana" y de preparar a los jóvenes para actuar en una sociedad en "permanente evolución".

Asimismo, apuntó que es "fundamental" que la economía sea un elemento de "cohesión" nacional, ya que para el PP el modelo económico consiste en una economía que "haga más España", apostilló Baños.

De este modo, los tres objetivos planteados para alcanzar el modelo económico de crecimiento generador de empleo, son una economía basada en un crecimiento sostenible, el pleno empleo porque "es la mejor política social" y en tercer lugar, "asegurar la protección social de los españoles" y dotarla de excelencia y calidad.

En su intervención, Engracia Hidalgo dijo que el PP "tiene que erigirse como la única alternativa real de Gobierno en materia económica", y "es vital que los ciudadanos nos perciban como la llave del cambio", ya que el PP es "reconocido como el partido de la eficacia y la gestión, que es lo que esta sociedad necesita".

AGUA Y FINANCIACIÓN

Tal y como adelantó ayer Camps, en materia hídrica se recoge un texto en la línea del programa electoral con el que el PP se presentó a las pasadas elecciones generales que reconoce la utilización de trasvases y la desalación, aunque incide en que se trata de arbitrar todas técnicas, sin que haya ninguna que tenga una especifidad mayor sobre otras, ni ninguna que pueda quedar excluida. Además, apuestan por una gran planificación global" en este ámbito.

Asimismo, la ponencia también aprobó ayer de un texto que reivindica al Gobierno la revisión del modelo de financiación autonómica de manera que el aumento de población sea la variante clave.