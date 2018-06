Congreso PP.-Mayor Oreja recuerda al PP que el PNV "se asociará con ETA en meses para llevar adelante el Plan Ibarretxe"

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, recordó hoy al partido que el PNV "es un partido que está en una deriva independentista, y que evidentemente va a asociarse con ETA en los próximos meses necesariamente para llevar adelante el Plan Ibarretxe".

Mayor Oreja se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a Feria Valencia, recinto que acoge el XVI Congreso Nacional del PP desde ayer y hasta mañana domingo en Valencia, al ser preguntado acerca de la polémica sobre los términos en que la Ponencia Política se refiere al PNV.

Al respecto, destacó que "la intención del PNV es muy clara" y consiste en "la ruptura y la fractura", dado que, en su opinión, "ya no hay un debate sobre un referéndum, sino que el debate de la autodeterminación ya está abierto en España".

En este sentido, estimó que una formación que actúa de ese modo "no se merece por parte de algunos ningún planteamiento de lo que puede significar una generosidad ante él" y recalcó que "lo importante es que ha tomado una deriva independentista y que hasta que no alcance el derecho de autodeterminación no cejará ni en España ni en la Unión Europea".

Mayor Oreja resaltó en este punto que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "se juega la situación política en España a una carta, en las elecciones autonómicas vascas".

En cuanto al hecho de que quien resulte elegido presidente del PP se convierta automáticamente en el candidato de los populares para las próximas elecciones generales, dijo "no" tener "opinión al respecto" dado que se ausentó en el último tramo del debate de la Ponencia Política, momento en que se abordó esa cuestión.

SABER "SITUAR AL PARTIDO".

No obstante, consideró que no se trata del "tema más importante del congreso", puesto que "lo importante del Congreso del PP -dijo-- es que sepamos entender y comprender el momento tan difícil que políticamente vive y va a vivir España" para "situar al partido" a partir de "ese momento, arrancando de esa situación".

Insistió en que "lo importante es la dirección del partido", mientras que, a su juicio, "todo lo demás: los nombres, los apellidos, los candidatos, los no candidatos, los nombres de la Ejecutiva y los no nombres de la Ejecutiva, es absolutamente indiferente".

Mayor Oreja hizo hincapié además en la relevancia de "acertar en el diagnóstico de lo que va a pasar en España en los próximos meses y entender que esa ofensiva nacionalista no ha terminado con el Plan Ibarretxe y que va a continuar".

Respecto a la decisión de la presidenta del PP del País Vasco, María San Gil, de no acudir al Congreso del PP y no presentarse ni a la presidencia del Gobierno vasco ni a la reelección al frente de la formación, comentó que ella optó por abrir "un paréntesis" y recalcó que "no tenia ninguna estrategia como decían algunos", sino que respondió "desde sus más profundas convicciones y se va a su casa".

SIN NOVEDADES SOBRE SAN GIL.

Reconoció que es "uno de los nombres que más se está escuchando" en el cónclave de los populares y "con razón", al tiempo que estimó que "en ese sentido, no habrá novedades".

No obstante, Mayor Oreja deseó que "ojalá transcurra muy poco tiempo, el menor tiempo posible, para que el PP vuelva a comprender que María San Gil es indispensable en nuestro proyecto para toda España" y se mostró "convencido" de que "es una decisión que le corresponde a ella y todos los demás tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para que María San Gil se sienta cómoda en el PP", apuntó.

Por último, preguntado por el saludo que se produjo ayer entre el presidente del PP, Mariano Rajoy, y su antecesor en el cargo y ex presidente del Gobierno, José María Aznar, comentó que "no" pudo "verlo" porque "estaba en un extremo de la mesa".