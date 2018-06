Congreso PP.- Aznar da su "respaldo responsable" a Rajoy y avisa que el PP no puede ser el partido que quiere el PSOE

21/06/2008 - 15:03

Destaca el papel de San Gil y Ortega Lara, dos "compañeros excepcionales", que "deben seguir formando parte del PP" Agradece la labor de Acebes y Zaplana y dice que "nadie" tiene que "enseñar el camino del centro" porque el PP está en él "desde hace años"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar expresó hoy su "respaldo responsable" a Mariano Rajoy para que continúe en los próximos años con la tarea de dirección pero avisó de que "nadie debe quedar por el camino". Es más, advirtió de que el Partido Popular tiene que ser la formación política en la que "confíe la mayoría de los españoles", no el partido que "gustaría" a sus adversarios políticos.

Así lo aseguró durante su esperada intervención en el XVI Congreso Nacional de Valencia, que fue interrumpida en más de treinta ocasiones por los aplausos de los 3.000 compromisarios, que llegaron a gritar 'presidente, presidente' cuando manifestó su apoyo a Rajoy. En su extensa alocución, reivindicó la labor del partido en la pasada legislatura, sobre todo su oposición en temas como la "negociación" del Gobierno con ETA y su defensa de la unidad de la nación, y tuvo palabras de agradecimiento para Ángel Acebes y Eduardo Zaplana.

También citó a la dirigente vasca, María San Gil y el funcionario de prisiones José María Ortega Lara, dos "compañeros excepcionales" a los que quiso hacer un "reconocimiento". "Si no lo hiciera traicionaría toda mi vida política y no sería fiel a mí mismo. Además, no sería leal con mi profunda convicción de que sin personas como ellos el PP ni habría sobrevivido ni sería lo que es", exclamó, para añadir que "deben seguir formando parte" del partido, que tiene "una deuda impagable" de agradecimiento con ellos.

Asimismo, recordó a otros "compañeros" que han dado su vida por las ideas del PP, como Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez. "Dieron su vida por la causa de la libertad de todos los españoles. Su ejemplo siempre ha sido nuestra referencia moral", afirmó, al tiempo que añadió que el Partido Popular tiene "referencias morales" sin las que no sería lo que es. "Perder esas referencias morales nos impediría alcanzar nuestros objetivos y, sobre todo, explicarnos a nosotros mismos", agregó.

TRABAJAR PARA TODOS.

Tras asegurar que el PP debe "trabajar para todos", para los que le han votado y los que no, Aznar subrayó que "nadie" tiene que enseñar al PP el "camino del centro" porque está en el centro "desde hace muchos años", como mínimo desde 1989 cuando se refundó el partido. "Nunca he comprendido y sigo sin comprender esa idea del centro como el final imposible de un viaje interminable", recalcó. Y quiso dejar claro que en 1996 primero ganaron las elecciones y después gobernaron con diálogo y acuerdos. "Por este orden, que no se nos olvide".

El presidente de honor afirmó que le han criticado "por sus silencios y por sus palabras" pero incidió en que esos silencios y palabras están guiados por "el sentido de la responsabilidad y de la lealtad" al partido y a España. Dicho esto, y dado que ahora el partido se "reorganiza", lanzó cuatro reflexiones: La primera, un reconocimiento al equipo que ha defendido "con gran coraje" estos años los principios, valores y la unidad del partido.

La segunda reflexión, continuó, es su "respaldo responsable" a Mariano Rajoy, que va a continuar estos años con la tarea de dirección. "Si le dais vuestra confianza tiene ante sí una gran responsabilidad y requiere en idéntica medida la ayuda de todos y que todos sean convocados a ese objetivo, un objetivo que ha de contar con todos y con los mejores", exclamó. Rajoy se puso entonces en pie para saludar a los compromisarios tras el apoyo expresado por Aznar.

En tercer lugar se refirió al sentido de la renovación que el PP emprende estos días y quiso dejar claro que el partido ha sido siempre "un ejemplo de renovación integradora frente a las etiquetas y los personalismos". "No nos equivoquemos en el sentido de la renovación. Siempre he dicho cuando vayas avanzando procura que cada vez veas más gente siguiéndote. Nadie debe quedar por el camino", avisó, para insistir en que no se aleje a "nadie que honradamente" quiera "arrimar el hombro".

Aznar reivindicó la actuación del PP en la pasada legislatura en temas como el rechazo a la "negociación" con ETA y la defensa de la nación, que "el PP nunca ha visto como un concepto provisional, discutible o caduco". A su juicio, "no hay nada más antiguo y más rancio que poner los territorio por delante de las personas" y "nada más retrógrado e injusto que dividir a los españoles".

En este punto, acusó al Gobierno socialista de negar lo común a todos los españoles, algo que, según dijo, es el "principal problema político de España" y la "mayor irresponsabilidad" del gabinete socialista, quien ha practicado en la pasada legislatura la política del "cordón sanitario" y del "todos contra el PP". Además, continuó, han querido que el PP se "avergonzara" pero el PP no tiene que "avergonzarse de nada". "Si nos hubiéramos avergonzado, hoy estaríamos echando el cierre al PP", apuntó.

En su opinión, hay que renovar el PP para "mejorar el proyecto". "¿Qué sentido tendría renunciar a un proyecto de éxito y solvente como el nuestro?", se preguntó, para añadir que el objetivo del PP "no es heredar a la izquierda sino ganarla en las urnas y sustituirla democráticamente".

El presidente de FAES destacó que los socialistas pretenden seguir "vendiendo" al PP "la misma mercancía averiada de propaganda" y, por lo tanto, "mala compra haría" el partido si se dejara convencer. "Nosotros tenemos que ser el partido en el que confíe la mayoría de los españoles, no el partido que gustaría a nuestros adversarios -enfatizó--. Tenemos que ser una alternativa creíble frente al socialismo, no una alternativa a nosotros mismos".

EL MILITANTE "MÁS DISCIPLINADO".

Según desveló, su deseo es ser militante de un partido que "denuncia las cosas que van mal y propone soluciones", que no "juega al tacticismo, al cortoplacismo y a la ocultación", que da a "fondo las batallas y no elude discusiones". "Yo espero que estemos a la altura", dijo. A continuación, pidió dirigirse también los que "últimamente se sienten confusos y desorientados", para "recuperar su confianza".

"Y espero y deseo ilusionadamente que sigáis defendiendo nuestras ideas, mejorando nuestro proyecto, adaptándolo a los nuevos tiempos y ofreciendo soluciones creíbles y positivas para todos los españoles. En ese empeño, del que nunca me apartaré, podéis contar y dejadme que presuma de algo, con el militante más disciplinado de este partido".