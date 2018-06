Congreso PP.-Aguirre espera que Rajoy incluya en la lista a los mejores con independencia de si son "más o menos amigos"

21/06/2008 - 15:16

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, mostró hoy su deseo de que el líder del PP, Mariano Rajoy, incluya en la lista que conformará la dirección nacional del partido a "los mejores" con independencia de si son "más o menos amigos". A su juicio, "tienen que estar los mejores, los que mejor reflejan la tarea y la labor del PP".

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, mostró hoy su deseo de que el líder del PP, Mariano Rajoy, incluya en la lista que conformará la dirección nacional del partido a "los mejores" con independencia de si son "más o menos amigos". A su juicio, "tienen que estar los mejores, los que mejor reflejan la tarea y la labor del PP".

Aguirre se pronunció de esta forma ante los medios de comunicación tras asistir a los discursos que hoy ofrecieron el ex presidente del partido, José María Aznar, y el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, durante el XVI Congreso Nacional del partido, que se celebra desde ayer y hasta mañana en Feria Valencia.

La presidenta mostró su deseo de que en la lista que presentará Rajoy "estén todos", con "independencia de que unos sean más amigos o menos amigos". En su opinión, "tienen que estar los mejores, los que mejor reflejan la tarea y labor del PP, los que mejor han trabajado, o los que en su vida política han dado ejemplo de lo que tiene que ser un militante, un dirigente del partido".

Asimismo, destacó el "extraordinario" discurso que pronunció Aznar, y recordó una de sus frases "aplaudida" por "todos", la de que el PP "tiene que ser el partido que quieren la mayoría de los españoles, y no el partido que quiere que sea sus adversarios". Esto, apostilló, es lo que se ha hecho en la comunidad de Madrid y es lo que se tiene que hacer en el conjunto de España.

En este punto, reiteró que "por hacernos simpáticos a nuestros adversarios, por no criticar al Gobierno y por no defender nuestros principios y valores", no "nos va a apoyar la mayoría de los españoles". Indicó que el PP tiene que ganar "convenciendo a la mayoría" y "no siendo un partido que se pliegue a los que los adversarios quieren que seamos". Aseveró que pensaba que Rajoy irá en esta línea, "como lo ha hecho desde que es presidente".

Por su parte, el número dos de Aguirre, vicepresidente de la comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, aseguró que desconocía si iba a formar parte de la lista de Rajoy, quien, añadió, "está en pleno derecho de introducir a los que cree que son los mejores y que representan la integración". Cuando se conozcan los nombres, apostilló, "se verá si se refleja o no ese espíritu de integración, de unidad y de que todos estén ahí".

Por otro lado, aplaudió el discurso de Aznar porque "ha dejado muy claro cuál debe ser el camino que debe seguir el PP para volver a ser el partido grande y ganador de los últimos años", al tiempo que mostró su deseo de que de este congreso salga una dirección y un proyecto político "que tenga en cuenta lo que se ha dicho hasta ahora, y que nos sitúe en el camino de la victoria electoral", dijo.