Comunicado del Secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia, Ignacio Astarloa:

21/06/2008

"Tras haber cumplido hasta el último día, con la máxima lealtad, discreción y responsabilidad de que he sido capaz, mis obligaciones como Secretario Ejecutivo, he resuelto no continuar en la dirección del Partido como responsable de Libertades , Antiterrorismo, Seguridad y Justicia, ni, consecuentemente, como Portavoz de Justicia en el Congreso de los Diputados.

Agradezco al Presidente, Mariano Rajoy, y al Secretario General, Ángel Acebes, la extraordinaria confianza que me han brindado en estos años. Agradezco, muy especialmente, al Presidente Rajoy que me haya renovado esa confianza, ofreciéndome continuar en mis actuales responsabilidades tanto en el Partido, como en el Congreso.

Continuaré mi tarea como Diputado, fiel a los miles de ciudadanos que me han elegido en Vizcaya trabajando, como siempre, al servicio del proyecto del Partido Popular, defendiendo los principios y las propuestas por las que nos han votado en las últimas elecciones más de diez millones de españoles".